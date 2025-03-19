Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються без єдиної динаміки.

Інвестори оцінюють рішення депутатів Бундестагу, які днем раніше проголосували за пом'якшення обмежень для розміру держборгу для того, щоб збільшити витрати на оборону та інфраструктуру.

Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 2,3% у річному вираженні, згідно з остаточними даними статуправління Євросоюзу. Попередньо повідомлялося про їхнє підвищення на 2,4%. Експерти не очікували перегляду оцінки, повідомляє Trading Economics.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,5%.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:56 EET зменшився лише на 0,01 пункту - до 554,29 пункту.

Британський індикатор FTSE 100, німецький DAX та іспанський IBEX 35 опустилися з відкриття ринку на 0,2%. Тим часом французький CAC 40 збільшився на 0,3%. Італійський FTSE MIB також додав 0,3% і досяг максимуму з листопада 2007 року.

Лідерами підвищення котирувань в Італії виступають акції представників фінансового сектору, зокрема Banca Monte dei Paschi di Siena (+3,9%), Mediobanca (+2,2%) і Bper Banca (+1%), а також Leonardo (+2,5%) і Stellantis (+0,5%).

Ціна паперів UniCredit підвищилася на 0,3% і досягла максимуму за чотирнадцять років, повідомляє Trading Economics.

Тим часом акції німецьких автовиробників дешевшають, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 1%, Daimler Truck - на 1,1%, Mercedes-Benz - на 0,9%.

Крім того, знижується вартість європейських авіакомпаній: International Consolidated Airlines (власника British Airways) - на 0,9%, easyJet - на 0,4%, Ryanair - на 1%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи підвищується, зокрема Shell - на 0,8%, TotalEnergies і Equinor - на 0,2%. При цьому папери BP Plc торгуються практично на рівні закриття попередніх торгів.

Американська фармацевтична компанія Pfizer продала 7,3-відсоткову частку, що залишилася, в британській Haleon, яка випускає безрецептурні препарати і товари для особистої гігієни, за 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,25 млрд). Котирування акцій Haleon знижуються на 0,1%.

Vitol повідомила про купівлю в італійської Eni частки в нафтогазових активах у Кот-д'Івуарі та Конго за $1,65 млрд. Ціна паперів Eni піднімається на 0,5%.