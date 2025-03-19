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АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки попит на прихісток зростає напередодні рішення ФРС щодо ставки

08:39 19.03.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи зросли до рекордного рівня на азіатських торгах в середу, оскільки попит на прихісток залишався підкріпленим новими геополітичними потрясіннями на Близькому Сході і занепокоєнням з приводу торгових мит.

Інвестори також залишалися в основному несхильними до ризику до завершення засідання Федеральної резервної системи пізніше в середу, яке, як очікується, надасть більше інформації про економіку США.

Минулого тижня жовтий метал різко подорожчав, оскільки апетит до ризику був підірваний тим, що президент США Дональд Трамп продовжував погрожувати підвищенням торгових мит, в той час як побоювання щодо рецесії в США зростали. Долар впав на цьому, надавши золоту більшої сили.

Спотове золото подорожчало на 0,1% до рекордного рівня 3 039,0 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в травні, зросли на 0,1% до піку 3 046,12 доларів за унцію.

Засідання Банку Японії в середу не принесло особливих змін, в той час як Банк Англії, як очікується, залишить ставки незмінними пізніше в цей же день.

Золото досягло рекордного максимуму у вівторок після зриву перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, що вказує на посилення напруженості на Близькому Сході. Посередній прогрес у переговорах про припинення вогню між Росією і Україною також сприяв попиту на активи-прихістки.

Очікується, що ФРС збереже процентну ставку без змін на рівні 4,5% після завершення засідання в середу, на тлі постійної невизначеності щодо економіки США при Трампі.

Чиновники неодноразово наголошували на невизначеності щодо короткострокових економічних перспектив, оскільки Трамп впроваджує свій порядок денний, з обмеженими можливостями для подальшого зниження процентних ставок в найближчій перспективі.

ФРС також має намір оприлюднити оновлений огляд економічних прогнозів, який дасть більше інформації про очікування центробанку щодо економіки США за часів Трампа.

Торговельні мита Трампа - особливо його мінливість щодо заходів проти Канади та Мексики - спричинили зростання невизначеності щодо економічних перспектив США. Президент США попередив, що запровадить ще вищі тарифи на початку квітня.

Ринки побоюються, що вищі мита порушать світову торгівлю і підтримають інфляцію в США, перешкоджаючи місцевому економічному зростанню.

Інші дорогоцінні метали трохи знизилися в середу, охолоджуючись після сильного зростання на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 1016,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до 34,55 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися після серії сильного зростання на останніх сесіях на тлі зростаючого оптимізму щодо найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 901,85 за тонну, в той час як травневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $5,0213 за фунт.

Нещодавно Китай намітив додаткові фіскальні заходи, спрямовані на стимулювання приватних витрат і підтримку економіки, що викликало зростання оптимізму щодо перспектив зростання Пекіна в 2025 році. Очікується, що поліпшення економічних умов у країні посилить її апетит до міді.

Трамп також планує запровадити мита на мідь, що може суттєво обмежити фізичні поставки в США в найближчій перспективі.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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