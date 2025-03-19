Акції в Азії стишилися на фоні охолодження ралі в Китаї, а Японія піднялась після рішення Банку Японії

Азійські акції в середу торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки китайські ринки відступили від ралі, викликаного стимулами і технологіями, в той час як японські акції зберегли свій прибуток після того, як Банк Японії залишив процентну ставку на рівні, що був загалом очікуваним.

Більш широкі азіатські ринки були приглушеними, перейнявши слабкість від акцій Волл-стріт, які впали у вівторок після того, як дводенний відскок від території корекції вичерпався. Але оптимізм щодо нових заходів стимулювання в Китаї допоміг обмежити великі втрати, в той час як ринки Гонконгу були підтримані стійкою купівлею основних китайських технологічних компаній.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах перед рішенням Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки в кінці дня, оскільки очікується, що центральний банк залишить ставки незмінними.

Інвестори залишалися настороженими щодо будь-яких подальших тарифних дій з боку президента США Дональда Трампа, який продовжував погрожувати введенням взаємних торгових мит на початку квітня. У центрі уваги також були переговори щодо мирної угоди між Росією і Україною за посередництва США.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,7% і 1% відповідно, продовживши значне зростання з попередньої сесії. Індекси були підтримані стійким зростанням акцій п'яти найбільших торгових домів Японії після того, як Berkshire Hathaway Inc нещодавно збільшив свої частки в цих компаніях.

У середу Банк Японії зберіг базову процентну ставку без змін на рівні 0,5%, що відповідає очікуванням ринку.

Хоча центральний банк не дав жодних прямих вказівок щодо майбутньої монетарної політики, він вказав на очікування вищих темпів інфляції на фоні зростання заробітних плат та економічної стійкості - сценарій, який може підготувати Банк Японії до подальшого підвищення ставок у найближчій та середньостроковій перспективі.

Очікування стрімкого підвищення заробітних плат, як очікується, підтримуватимуть яструбину позицію Банку Японії, а поточні весняні переговори щодо заробітних плат, ймовірно, забезпечать ще один рік високих темпів зростання.

Очікується, що наступного разу Банк Японії підвищить ставку вже в травні, а інвестори прогнозують, що до кінця 2025 року вона становитиме щонайменше 1%.

Японські ринки в основному проігнорували м'якші, ніж очікувалося, дані по торгівлі за лютий, опубліковані в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite не змінилися, в той час як гонконгський індекс Hang Seng незначно виріс завдяки зростанню місцевих акцій технологічних компаній.

Китайські акції різко зросли в останні тижні, а індекс Hang Seng цього тижня злетів до трирічного максимуму, оскільки Пекін оприлюднив нові плани щодо збільшення приватних витрат і підтримки економіки.

Гонконгські ринки також були підтримані купівлею акцій найбільших китайських технологічних компаній на оптимізмі щодо їхніх можливостей у сфері штучного інтелекту. Акції технологічного гіганта Xiaomi Corp зросли майже на 2% до рекордно високого рівня після того, як компанія отримала рекордні прибутки в четвертому кварталі і підвищила планові показники продажів електромобілів.

Оптимізм щодо Китаю підтримав більш широкі азіатські ринки, допомагаючи їм в основному уникнути слабкого зростання з боку Волл-стріт.

Австралійський ASX 200 трохи знизився в середу, в той час як південнокорейський KOSPI додав 0,7%, відкинувши підвищену політичну невизначеність перед ключовим рішенням щодо імпічменту президента Юн Сук Йола, яке має відбутися на цьому тижні.

SK Hynix Incч, постачальник корпорації NVIDIA, виріс на 1% після того, як він заявив, що відправив зразки вдосконаленого чіпа пам'яті клієнтам.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після того, як місцеві ринки різко відновилися після хвилі нещодавніх втрат.