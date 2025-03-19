Єна ослабла після рішення Банку Японії, долар вагається напередодні рішення ФРС

Єна впала в середу після того, як Банк Японії зберіг процентні ставки незмінними, як і очікувалося, в той час як долар намагався відновити втрачені позиції напередодні рішення Федеральної резервної системи, яке буде прийнято пізніше в той же день.

У середу Банк Японії зберіг короткострокову процентну ставку на рівні 0,5%, підкресливши бажання політиків витратити більше часу на оцінку того, як зростаючі глобальні економічні ризики, спричинені підвищенням мит у США, можуть вплинути на крихке відновлення економіки Японії.

Єна коливалась між втратами та прибутками незабаром після цього рішення, хоча пізніше торгувалась значно нижче. Востаннє вона знизилася на 0,2% до 149,56 за долар.

«Рішення залишити монетарну політику без змін саме по собі не є несподіванкою, тому його вплив на обмінні курси обмежений. Однак більш ранній, ніж зазвичай, час оголошення, схоже, призвів до того, що фінансові ринки спочатку інтерпретували це як те, що Банк Японії (не розглядав) можливість підвищення ставок», - сказав Хірофумі Сузукі, головний валютний стратег SMBC.

Тепер увага прикута до брифінгу голови Банку Японії Кадзуо Уеда, який відбудеться пізніше в цей же день, щоб дізнатися, як скоро центральний банк може наступного разу підвищити ставки.

«Очікується, що він ще раз підкреслить, що оскільки тенденції заробітної плати залишаються у відповідності з економічним прогнозом Банку Японії - по суті, «на правильному шляху» - то ставка буде підвищуватися поступово», - сказав Сузукі.

На більш широкому ринку рух валют був в основному стриманим, оскільки трейдери не наважувалися займати нові позиції напередодні завершення березневого засідання ФРС, яке відбудеться сьогодні.

Протягом ночі ізраїльська авіація завдала ударів по Газі, в результаті яких загинуло понад 400 осіб, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін не змогли досягти угоди про припинення вогню в Україні, а парламент Німеччини, що йде у відставку, схвалив плани щодо значного збільшення витрат.

На попередній сесії курс євро сягнув п'ятимісячного максимуму в $1,0955 і востаннє торгувався біля цього рівня на позначці $1,0930.

Інвестори були оптимістично налаштовані щодо того, що цей крок Німеччини може відродити економічне зростання і збільшити військові витрати для нової ери європейської колективної оборони.

«Це історична зміна фіскального режиму, можливо, найбільша з часів об'єднання Німеччини», - сказав Робін Вінклер, головний економіст Deutsche Bank Research.

«Однак, як і у випадку з возз'єднанням, фіскальна експансія не гарантує успіху: наступний уряд повинен буде провести структурні реформи, щоб перетворити цей фіскальний пакет на стійке зростання».

Стерлінг знизився на 0,12% до $1,2988, хоча залишився недалеко від свого чотиримісячного максимуму в $1,3010, досягнутого на попередній сесії.

Чутливий до ризиків австралійський долар впав на 0,06% до $0,6357, оскільки настрої інвесторів залишалися обережними, в той час як новозеландський долар також знизився на 0,19% до $0,5810.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,1% до 103,39, досягнувши п'ятимісячного мінімуму 103,19 у вівторок.

За місяць долар впав майже на 4% під тиском нестабільних митних кроків Трампа і побоювань щодо рецесії в найбільшій економіці світу.

Політичне рішення ФРС, яке буде прийнято пізніше в середу, матиме вирішальне значення для інвесторів, які прагнуть дізнатися, що центральний банк думає про політику Трампа і її вплив на економіку США, а також як це вплине на перспективи процентної ставки.

Очікується, що політики ФРС збережуть ставки без змін, а також оприлюднять нові економічні прогнози по завершенню засідання.

Наразі трейдери оцінюють зниження ставки ФРС майже на 60 базисних пунктів до кінця року.

«Березневе засідання FOMC, швидше за все, буде присвячене невизначеності в політиці. ФРС майже напевно залишиться в режимі очікування, наголошуючи на терпінні, а не на паніці», - вважають аналітики Bank of America Securities.

«Прогнози (Короткий огляд економічних прогнозів) і розподіл ризиків, швидше за все, відображатимуть стагфляцію: слабше зростання і вищу інфляцію».