Індекси Волл-стріт знизились через занепокоєння щодо мит, в очікуванні рішення ФРС

Американські акції впали у вівторок, перервавши дводенну серію зростання, оскільки інвестори проявляли обережність напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики, одночасно оцінюючи потенційний вплив митної політики президента Дональда Трампа.

У середу ФРС оприлюднить свою останню політичну заяву, в якій, як очікується, центробанк залишить процентні ставки без змін, а також оновлений короткий огляд економічних прогнозів (SEP).

Наразі ринки оцінюють зниження ставок ФРС на 60 базисних пунктів (б.п.) цього року, хоча деякі представники центрального банку США застерігають від занадто швидкого зниження ставок і кажуть, що чекатимуть на вплив мит на економічні дані, перш ніж робити якісь зміни в політиці.

«Існує велика невизначеність щодо мит, наскільки масштабними вони будуть, як це вплине на економіку, наскільки ФРС може пом'якшити свою політику і на економіку в цілому», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.

«Там багато плутанини, а коли є плутанина, коли немає реальної можливості для акцій зростати, а для компаній розширюватися і заробляти більше грошей, з'являється страх».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 260,32 пункти, або 0,62%, до 41 581,31, S&P 500 - на 60,46 пункти, або 1,07%, до 5 614,66, а Nasdaq Composite - на 304,55 пункти, або 1,71%, до 17 504,12.

Інфляційні побоювання посилюються тим, що ціни на імпортні товари в США несподівано зросли в лютому на фоні підвищення цін на споживчі товари.

Фондові індекси нещодавно продемонстрували деякі ознаки стабілізації після декількох тижнів падіння, в результаті якого S&P 500 і Nasdaq впали більш ніж на 10% від своїх нещодавніх максимумів, також відомих як «територія корекції».

До рівня корекції «блакитних фішок» Dow залишилось трохи більше 2%.

Акції зростуння постраждали найбільше: індекс S&P 500 впав на 2,2% протягом сесії. Найгірше з 11 основних секторів S&P показав себе сектор послуг зв'язку, який знизився на 2,14%.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп домовилися досягти обмеженого 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики та інфраструктури в Україні, в той час як переговори, спрямовані на просування до більш широкого мирного плану, почнуться «негайно», заявив Білий дім.

Акції Alphabet впали на 2,2% після того, як компанія заявила, що купить Wiz за 32 мільярди доларів в рамках своєї найбільшої угоди, оскільки материнська компанія Google подвоює зусилля в області кібербезпеки.

Акції Nvidia знизилися на 3,35%. Генеральний директор Дженсен Хуанг сказав, що виробник чіпів має хороші можливості для того, щоб орієнтуватися на зміни в індустрії штучного інтелекту, в якій компанії переходять від навчання моделей ШІ до отримання від них детальних відповідей.

Акції Tesla впали на 5,34% після того, як брокерська компанія РБК знизила свій ціновий орієнтир по акціях виробника електромобілів до $120 з $320, посилаючись на зниження очікувань щодо цін на повне автономне водіння і частки ринку роботаксі. Зараз акції компанії впали майже на 45% з початку року.

Відображаючи оборонний тон, інвестори перейшли до активів-прихістків, а золото торгується на рекордно високому рівні після того, як минулого тижня вперше перетнуло позначку $3 000 за унцію.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що знижуються, перевищували акції, що зростають, у співвідношенні 1,69 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі (Nasdaq) - у співвідношенні 1,93 до 1.

Індекс S&P 500 показав чотири нових 52-тижневих максимуми і чотири нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 32 нових максимуми і 142 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,40 мільярдів акцій, порівняно з 16,41 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.