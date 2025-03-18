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АНАЛІТИКА

У НБУ розповіли про тестування е-гривні

 

Національний банк України (НБУ) готується до тестування цифрової гривні (е-гривні або CBDC) в рамках пілотного проєкту. Про це йдеться в інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За словами Шабана, офіційне рішення щодо емісії CBDC поки не ухвалили. Проте в законодавстві вже закріплено можливість існування е-гривні як окремого виду валюти. У разі ухвалення рішення про її запуск вона стане третьою альтернативою поряд із готівкою та безготівковими коштами.

«Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш - не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна», - зазначив заступник голови НБУ.

Шабан пояснив, що цифрові гроші мають перевагу програмованості. Наприклад, вони можуть автоматично виконувати платежі за певних умов або бути призначеними для конкретних цілей.

Він вважає, що це може стати в нагоді в державних програмах підтримки, де кошти можна витрачати лише на визначені товари чи послуги. Наприклад, гроші з програми «єВідновлення» можна використати лише на будівельні матеріали, а з «єКнига» - тільки на книги.

Наразі банки вирішують такі обмеження через окремі рахунки або картки, а е-гривня дозволить реалізувати це безпосередньо на рівні валюти, додав він.

Шабан зауважив, що після отримання коштів продавець зможе використовувати їх у звичному форматі - як готівкові чи безготівкові платежі.

Згідно з інформацією від Шабана, наразі НБУ лише вивчає технологічні аспекти цифрової гривні. Планується залучення реальних користувачів і підприємців для тестування.

Регулятор також веде переговори з потенційними технологічними партнерами та українськими банками, які виявили зацікавленість у проєкті.

Нагадаємо, що ідея запуску Нацбанком е-гривні обговорюється давно. У листопаді 2022 року НБУ презентував концепію власної CBDC.

Тестування регулятором е-гривні спочатку планувалось на друге півріччя 2024 року, але згодом плани змістились на 2025 рік.

За матеріалами: incrypted.com
 

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