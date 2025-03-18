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Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в «боковик»
16:02 18.03.2025 |
Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який зріс у понеділок на 9,43%, у вівторок о 13:00 за Києвом додав ще 5,54% перед запланованою на другу половину дня розмовою президента США Дональда Трампа із путіним щодо можливого припинення вогню та мирного процесу.
Згідно з даними WSE, після ранкового сильного подорожчання вдень ціни українських акцій вдень трохи відіграли назад, і станом на 14:45 EET вартість акцій Milkiland з початку дня збільшився на 1,69%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 2,74% і 15,26%, KSG-Agro - на 1,18%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 1,78%.
Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, виросли в ціні на 4,46%.
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку вівторка виріс на 3,86%, тоді як акцій гірничорудної компанії Ferrexpo - на 3,80%.
Водночас на ринку єврооблігацій зростання котировок єврооблігацій України перед важливою розмовою очільників США та РФ відсутнє. За даними Франкфуртської фондової біржі, вони навіть трохи подешевшали - на 0,25-0,4%.
Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до нинішніх 644,74 пунктів.
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