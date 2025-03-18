Обсяг кредитів у лютому зріс на 1,4%, депозитів - на 0,4% - Нацбанк

Обсяг кредитів у лютому зріс на 1,4%, або 15,9 млрд грн - до 1 трлн 121,3 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,4%, або 9,9 млрд грн, до 2 трлн 733,7 млрд грн, таку інформацію опублікував Національний банк України на своєму сайті.

Згідно із нею, основне зростання кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору - на 1,8%, або 14,3 млрд грн, до 827 млрд грн.

Зазначається, що гривневі кредиту бізнесу збільшилися на 2,7%, або 15,3 млрд грн - до 585,6 млрд грн, тоді як валютні додали всього 0,3%, або $0,02 млрд - до $5,83 млрд у доларовому еквіваленті, а через зміцнення нацвалюти в гривні їх обсяг за лютий навіть трохи скоротився.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 0,8%, або 2,3 млрд грн - до 282,0 млрд грн.

Щодо депозитів, то у лютому їх приріст забезпечило населення, чиї вклади зросли на 1,4%, або 16,6 млрд - до 1 трлн 229,5 млрд грн. У тому числі депозитні у гривні збільшилися на 2,3%, або 18,2 млрд грн - до 810,8 млрд грн, тоді як у валюті - тільки на 0,4%, або $0,04 млрд, до $10,08 млрд.

Щодо депозитів юросіб, то вони у лютому скоротилися на 0,1%, або 2,2 млрд грн - до 1 трлн 455,7 млрд грн за рахунок зменшення валютних вкладів на 5,4%, або $0,55 млрд - до $9,70 млрд, тоді як гривневі вклади збільшилися на 2,3%, або 23,8 млрд грн - до 1 трлн 52,9 млрд грн.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що така ситуація пояснюється конвертацією поточних валютних вкладів суб'єктів господарювання.

"Втім, основна причина - це збереження умов структурного профіциту ліквідності, в яких функціонують банки, в т.ч. через значний дефіцит бюджету, левова частка якого покривається за рахунок міжнародної допомоги, що далі обмінюється з валютних рахунків уряду, попадає у банківську систему, і так по колу. Таким чином, після сезонного спаду у січні притік коштів на гривневі депозити очікувано відновився", - прокоментував він у своєму телеграм каналі.