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Курс долара США підвищується до основних світових валют
15:51 18.03.2025 |
Долар США слабко зміцнює позиції проти євро і фунта стерлінгів, більш суттєво - проти японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
DXY, незважаючи на невелике підвищення, тримається близько мінімуму за п'ять місяців на тлі невизначеності щодо перспектив економіки США через торговельну політику президента країни Дональда Трампа, зазначає Trading Economics.
Деяку підтримку американській валюті надали лютневі дані про динаміку роздрібного продажу в США, які, хоча і виявилися слабшими за прогнози, показали повернення до зростання після січневого падіння.
Увага трейдерів спрямована на дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке стартує у вівторок. Аналітики вважають, що Федрезерв залишить процентну ставку в колишньому діапазоні 4,25-4,5%, і чекатимуть на заяви глави американського ЦБ Джерома Пауелла, а також на нові економічні прогнози й очікування керівників ФРС щодо ставки.
Пізніше цього тижня також відбудуться засідання Банку Англії та Банку Японії.
Євро за даними на 14:33 к. ч. у вівторок торгується на рівні $1,0913, зі зниженням на 0,1% від рівня закриття попередньої сесії.
Курс фунта опустився на 0,23%, до $1,2961.
Під час торгів фунт піднімався вище позначки $1,30 - до максимуму більш ніж за чотири місяці. Підтримку британській валюті надають очікування того, що Банк Англії утримуватиме ставки на підвищеному рівні довше, ніж інші центральні банки, пише Trading Economics.
На думку аналітиків, британський центробанк збереже ставки на рівні 4,5% на поточному тижні та знижуватиме їх повільніше цього року, ніж ФРС - у сукупності на 51 базисний пункт проти 60 базисних пунктів.
Вартість долара в парі з єною збільшилася на 0,45%, до 149,88 єни.
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