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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5521 грн/$1
12:39 18.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 березня 2025 року.
|Показник
|17.03.2025
|18.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4236
|41.5521
|0.31
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 березня- 41,4395 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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