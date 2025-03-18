Європейські фондові індекси зростають, німецький DAX близький до рекорду

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено зростають на торгах у вівторок.

Німецький індикатор наближається до чергового рекорду перед голосуванням у Бундестазі за пропозицією про внесення до конституції ФРН змін, які відкриють можливість для суттєвого збільшення бюджетних витрат на військові потреби та інфраструктуру, пише Trading Economics.

Увагу інвесторів також спрямовано на майбутні переговори між президентами РФ і США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом щодо врегулювання російсько-українського питання. Трамп підтвердив напередодні, що планує провести телефонну розмову з Путіним у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:40 кч у вівторок піднявся на 0,78%, до 555,24 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,51%, німецький DAX - 1,13%, французький CAC 40 - 0,61%, італійський FTSE MIB - 0,93%, іспанський IBEX 35 - 0,92%.

Серед інших важливих для фондових ринків подій цього тижня - засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також Банку Англії. Експерти переважно очікують, що ФРС залишить процентну ставку в колишньому діапазоні 4,25-4,5% річних, а британський регулятор збереже вартість запозичень на рівні 4,5%.

Лідером зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 у вівторок є акції британської Computacenter Plc (+10,8%), що працює у сфері IT-інфраструктури. Помітний підйом також демонструють папери італійського виробника вантажівок Iveco Group (+5%), данської ВДЕ-компанії Vestas Wind Systems (+4,1%), німецького сервісу доставки Delivery Hero (+3,9%).

У Німеччині впевнено дорожчають акції виробників автомобілів і автокомпонентів, зокрема Continental (+3,5%), BMW (+2,5%), Porsche (+2,3%), Mercedes-Benz (+2,2%).

Ринкова вартість Volkswagen збільшилася на 1,4%. Виробник автомобілів класу «люкс» Audi, що входить до Volkswagen Group, повідомив про намір скоротити 7,5 тис. робочих місць у ФРН до 2029 року. Скорочення, що є частиною плану збільшення продуктивності та рентабельності Audi, як очікується, допоможуть їй досягти мети зменшення щорічних витрат більш ніж на 1 млрд євро.

Котирування акцій гірничодобувних компаній у Лондоні впевнено підвищуються слідом за підйомом цін на мідь і золото. Вартість паперів Antofagasta зросла на 2,6%, Anglo American - на 1,9%, Glencore - на 1,5%, BHP - на 1,1%.

Також дорожчають акції нафтових компаній, зокрема BP - на 1,6%, Eni - на 1,3%, TotalEnergies - на 1,2%, Shell - на 1%.

У Парижі впевнене зростання демонструють папери STMicroelectronics (+4,4%), Renault (+2,5%), BNP Paribas (+2,4%), Stellantis (+2%).

Лідером зниження у складі Stoxx Europe 600 є акції французької Bollore SE (-8,1%). Помітно дешевшають папери Danone (-1,2%), Rightmove (-1,1%), Philips (-0,6%).

