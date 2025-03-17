Середня ставка депозитів юросіб у гривні у лютому зросла до 9,1%, фізосіб залишились 10,5% - НБУ

Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у лютому зросла на 0,34 відсоткових пункта - до 9,07% річних, тоді як для валютних залишилася на рівні 0,82%, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Згідно з його інформацією, середня ставка за гривневими депозитами фізосіб у лютому залишилась на тому ж рівні, що і в січні - 10,55% річних, а за валютними навіть трохи зменшилася - на 0,04 в.п., до 0,99% річних.

В той же час середня ставка за кредитами корпоративному сектору у гривні зменшилася на 1,26 в.п. - до 15,38%, у валюті - на 0,07 в.п., до 6,22%.

Щодо кредитів населенню, то їх ставка зменшилася всього на 0,05 в.п. - до 35,03%.

Одночасно середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у лютому підросла на 1,68 в.п. - до 15,5%, у тому числі за кредитами овернайт - на 1,52 в.п., до 16% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк України (НБУ) з 7 березня збільшив облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних, реагуючи на зростання інфляції з 12,9% до 13,4%. Це підвищення облікової ставки вже третє з середини грудня 2024 року. До цього Нацбанк утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.

Середня ставка за гривневими депозитами юросіб за 2024 рік зменшилася з 10,3% до 8,4%, тоді як за валютними зросла з 0,5% до 0,8%. Щодо фізосіб, то для них ставка гривневих депозитів зменшилася з 11,7% до 10,3%, тоді як валютних залишилася на рівні 1,0%.

Щодо кредитів, то для юросіб вони за минулий рік подешевшали в гривні з 17,5% до 14,7%, у валюті - з 6,4% до 6,3%, тоді як для фізосіб гривневі кредити подорожчали з 33,7% до 34,1% річних.