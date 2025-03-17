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Курс долара США слабко знижується проти євро і фунта, зміцнюється до єни
15:46 17.03.2025 |
Долар США слабшає проти євро і фунта стерлінгів, зміцнює позиції проти японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
Роздрібний продаж у США в лютому зріс на 0,2% відносно попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі країни. Аналітики в середньому прогнозували підйом продажу на 0,6%, за даними Trading Economics. Дані за січень було переглянуто зі зниженням - продаж впав на 1,2%, а не на 0,9%, як повідомлялося раніше.
"Окрім невизначеності, пов'язаної з американськими тарифами, які цьогоріч то з'являються, то зникають, одним з основних чинників, що впливають на відсоткові ставки і ринок акцій у США, є занепокоєння уповільненням зростання споживання, - пише аналітик ING Кріс Тернер. - Посилюються побоювання, що споживачі менше витрачатимуть і більше відкладатимуть, очікуючи ясності щодо наслідків реалізації планів нової адміністрації стосовно економіки та працевлаштування".
Ще до виходу звіту з роздрібного продажу Тернер зазначав, що, якщо дані виявляться слабшими за очікування, це може призвести до зниження ринку акцій, відсоткових ставок у США і курсу американського долара.
Пізніше цього тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи, а також Банку Англії. Учасники ринку й аналітики вважають, що Федрезерв залишить процентну ставку в колишньому діапазоні 4,25-4,5%, а британський регулятор збереже вартість запозичень на рівні 4,5% річних.
Тим часом у Німеччині партії, які перемогли на виборах, у п'ятницю дійшли домовленостей, що може надати змогу уряду суттєво збільшити видатки на оборону та пожвавити зростання найбільшої європейської економіки. Очікується, що у вівторок парламент затвердить пропоновані поправки до правил щодо державних запозичень і створення інфраструктурного фонду в розмірі 500 млрд євро.
Аналітики Societe Generale називають це вкрай важливим моментом в історії Європи. Затвердження планів із нарощування державних витрат убереже пару євро/долар від повернення до мінімуму 2022 року принаймні в найближче десятиліття, зазначають вони.
Євро за даними на 14:48 EET коштує $1,0893, що на 0,13% вище рівня закриття торгів минулої п'ятниці.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2964, з підвищенням на 0,22%.
До японської єни долар зміцнився на 0,16%, до 148,88 єни.
У середу завершиться засідання Банку Японії. Очікується, що регулятор залишить процентні ставки без змін у березні, але продовжить посилення грошово-кредитної політики пізніше цього року.
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