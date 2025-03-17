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ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь

14:07 17.03.2025 |

Фінанси

 

Політика президента США Дональда Трампа, спрямована на підтримку криптоактивів, може в майбутньому стати причиною нової фінансової кризи. Про це заявив член Ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) і глава Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало в інтерв'ю виданню La Tribune Dimanche.

У рамках бесіди Вільруа торкнувся не тільки криптоактивів. Він виступив із різкою критикою «торгової війни», розпочатої президентом США. За його словами, Трамп ставиться до світової економіки як до партії в «Монополію», не бачачи повної картини.

Що ж стосується його прокриптовалютної політики, Вільруа зазначив таке:

«США ризикують згрішити через необережність. Фінансові кризи часто зароджуються саме там, після чого поширюються на весь інший світ. Заохочуючи криптоактиви та небанківське фінансування, американська адміністрація сіє насіння майбутніх потрясінь».

Чиновник порівняв підхід до регулювання галузі у США та Європі. Вільруа вважає регламент MiCA надійнішим, що попереджає ризик можливої банківської кризи.

Крім того, він вважає за необхідне створити в ЄС «потужний ощадний та інвестиційний блок», підвищивши привабливість і цінність євро. Це важливо саме зараз, оскільки позиції долара слабшають, резюмував він.

Загалом ЄЦБ займає позицію скоріше противника криптовалютної сфери, ніж її прихильника. Так, зокрема, глава регулятора Крістін Лагард чітко дала зрозуміти, що центробанки єврозони не будуть інвестувати в біткоїн.

ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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