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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи помірно зростають у понеділок

12:52 17.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно підвищуються в понеділок.

Інвестори очікують запланованого на вівторок голосування за пропозиціями щодо внесення до конституції Німеччини змін, що надають змогу збільшити бюджетні витрати.

Ринки також оцінюють обнадійливі новини та статдані з Китаю, стежать за розвитком геополітичної ситуації і чекають рішень ключових центральних банків, засідання яких відбудуться цього тижня, пише Trading Economics.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:13 EET піднявся на 0,46%, до 549,14 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,28%, німецький DAX - 0,2%, французький CAC 40 - 0,35%, італійський FTSE MIB - 0,5%, іспанський IBEX 35 - 0,33%.

Влада КНР у неділю оприлюднила план дій зі стимулювання споживання, прагнучи зробити внутрішній попит головною рушійною силою та стабілізувальним чинником економічного зростання.

Тим часом роздрібний продаж у КНР у січні-лютому підвищився на 4% у річному вираженні (у грудні - на 3,7%), повідомило в понеділок Державне статистичне управління. Результат збігся з очікуваннями експертів, за даними Trading Economics. Інвестиції в основні активи зросли на 4,1% (у грудні - на 3,2%) проти прогнозу 3,6%, темпи підйому промислового виробництва сповільнилися до 5,9% у річному виразі з 6,2% у грудні, тоді як аналітики очікували ще більш значного уповільнення - до 5,3%.

Пізніше цього тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи, а також Банку Англії. Учасники ринку й аналітики вважають, що Федрезерв залишить процентну ставку в колишньому діапазоні 4,25-4,5%, а британський регулятор збереже вартість запозичень на рівні 4,5% річних.

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій британської оборонної компанії QinetiQ (-19,8%), яка знизила прогноз виручки у 2025 році через затримки з укладенням контрактів.

Ринкова вартість інших представників європейського ВПК переважно підвищується, зокрема у Saab AB (+3,8%), італійської Leonardo (+2%), французького виробника винищувачів Dassault Aviation (+2,3%), німецької Rheinmetall (+0,3%). Папери французької Thales знижуються в ціні на 0,5%.

Помітно скорочується капіталізація данської біотехнологічної Genmab (-2,8%), британських ритейлерів Marks & Spencer Group (-2,6%) і Tesco (-2,4%), а також німецької LEG Immobilien (-2,3%), що працює у сфері нерухомості.

Дешевшають папери компаній "люксового" сегмента: Burberry Group втрачає 2,1%, Kering - 1,1%, Hermes - 0,7%.

До числа лідерів зростання входять британська Phoenix Group (+6,7%) зі сфери пенсійного страхування, німецький виробник спортивних товарів Puma (+4,8%), бельгійський виробник комплектувальних для електромобілів Umicore (+4,1%), фінська нафтогазова Neste Oyj (+4,1%).

Капіталізація найбільших нафтовидобувних компаній Європи також збільшується: Equinor - на 1,4%, Shell - на 1,2%, BP Plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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