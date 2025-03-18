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За тиждень Нацбанк продав 545 мільйонів доларів
07:51 17.03.2025 |
За тиждень з 10 по 14 березня Національний банк України продав на міжбанку 545,2 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 10 по 14 березня Нацбанк продав на міжбанку 545,2 млн дол, що на 31,18 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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