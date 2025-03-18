Золото зростає на тлі геополітичних та економічних проблем

Золото зміцнилося в понеділок після того, як минулого тижня досягло історичної позначки, оскільки геополітична напруженість, занепокоєння з приводу мит, що загострюють торговельні суперечки, і зростаючі надії на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США продовжували підживлювати попит на безпечний притулок.

О 05:07 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2 986,53 доларів за унцію. У п'ятницю злиток перевищив позначку $3 000 за унцію, досягнувши рекордного максимуму в $3 004,86.

Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,2% до $2,994,60.

«Нещодавнє ралі золота було викликане стагфляційними побоюваннями», - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні OANDA, додавши, що короткостроковий імпульс залишається позитивним з наступними проміжними опорами на рівні $3,016 або $3,030.

Немає «жодних гарантій», що в США не буде рецесії, хоча може відбутися коригування, заявив у неділю міністр фінансів Скотт Бессент.

У березні споживчі настрої в США впали до майже 2 з половиною річного мінімуму, а інфляційні очікування злетіли на тлі побоювань, що масштабні мита президента Дональда Трампа, які розпалили торговельну війну, призведуть до зростання цін і підірвуть економіку.

Геополітична напруженість також зберігається: США пообіцяли продовжувати атакувати єменських повстанців-хуситів, поки ті не припинять напади на судноплавство, а ізраїльські військові удари вбили щонайменше 15 палестинців у секторі Газа за останні 24 години.

Золото, як інструмент хеджування від політичних ризиків та інфляції, на сьогоднішній день подорожчало приблизно на 14% у 2025 році.

Зараз ринки очікують засідання ФРС з питань монетарної політики в середу, після якого відбудеться виступ голови Джерома Пауелла.

«Підвищення прогнозу інфляції на точковому графіку і натяк Пауелла під час прес-конференції на економічну невизначеність, яка може виникнути через ... торговельну тарифну політику, можуть підтримати більш тверду ціну на золото», - сказав Вонг.

Спотове срібло втратило 0,1% до $33,76 за унцію, платина додала 0,1% до $994,50, а паладій подешевшав на 0,1% до $963,83.