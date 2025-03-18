Акції в Азії зростають на хвилі оптимізму щодо стимулювання економіки Китаю. побоювання щодо тарифів та рецесії зберігаються

Азіатські акції зросли в понеділок на оптимізмі щодо китайської економіки після того, як Пекін окреслив цільові заходи для збільшення витрат, хоча постійні побоювання щодо торговельної війни на чолі з США обмежили зростання.

Регіональні ринки також позитивно відреагували на п'ятничне зростання на Волл-стріт, хоча, схоже, відскок вичерпався через падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси на торгах в Азії.

Постійне занепокоєння щодо торговельних мит США та сповільнення зростання підірвало загальний апетит до ризику, так само як і очікування шквалу засідань ключових центральних банків цього тижня, зокрема, Федерального резерву та Банку Японії.

За винятком Китаю, більшість азійських ринків зазнали значних втрат протягом останнього місяця на тлі посилення занепокоєння щодо торговельних мит США та потенційної рецесії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite незначно зросли, а гонконгський індекс Hang Seng підскочив на цілих 1%.

Настрої щодо країни покращилися головним чином завдяки тому, що Пекін оприлюднив «комплексні» заходи, спрямовані на стимулювання внутрішнього споживання та прискорення економічного зростання.

У доповіді Державної ради викладено план посилення споживчого попиту шляхом підвищення заробітної плати, надання більшої кількості субсидій, а також збільшення соціального забезпечення.

Заплановані заходи - це чергові обіцянки Пекіна стимулювати мляві приватні витрати, які були основним чинником тиску на китайську економіку протягом останніх чотирьох років.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що китайське промислове виробництво перевершило очікування в перші два місяці 2025 року, а роздрібні продажі зросли, як і очікувалося. Інвестиції в основний капітал зросли більше, ніж очікувалося, а рівень безробіття в Китаї несподівано підвищився.

Оптимізм щодо подальшого стимулювання Китаю та можливостей штучного інтелекту країни спричинив зоряне ралі на місцевих ринках у 2025 році, хоча більша частина покупок була спрямована на Гонконг.

Цього тижня має бути прийняте ключове рішення щодо базової кредитної ставки в Китаї.

Японський індекс Nikkei 225 додав 1,1%, а широкий індекс TOPIX виріс на 1,2%.

Цього тижня основна увага прикута до засідання Банку Японії в середу, на якому, як очікується, центральний банк залишить процентні ставки на колишньому рівні.

Але інвестори будуть стежити за будь-якими коментарями щодо планів Банку Японії підвищити відсоткову ставку в цьому році на фоні ознак стійкої японської інфляції, зростання заробітних плат та позитивного економічного зростання.

Азійські ринки сприйняли позитивні сигнали з Китаю: австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,6%. Але індекс дещо зменшив своє зростання після того, як міністр фінансів Джим Чалмерс повідомив про вищу інфляцію та повільніше економічне зростання через вплив циклону Альфред.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,7% після змішаних даних по експорту. Ключовий не нафтовий експорт країни виріс більше, ніж очікувалося, в лютому в порівнянні з попереднім місяцем, але річне зростання все одно не виправдало очікувань.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,4% завдяки вигідним покупкам основних технологічних акцій. Але настрої щодо країни залишаються напруженими перед ключовим рішенням суду щодо імпічменту президента Юн Сок Йола через його спробу запровадити воєнний стан у грудні. Очікування рішення, яке має бути винесено цього тижня, викликало масові мітинги по всій Південній Кореї.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, оскільки індекс зазнав значних втрат з кінця 2014 року. Дані по оптовій інфляції в Індії будуть опубліковані пізніше в понеділок.