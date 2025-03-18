Долар відступає, оскільки економічні проблеми підривають довіру

У понеділок долар США коливався близько до п'ятимісячного мінімуму по відношенню до своїх основних конкурентів під тиском нестабільної торгової політики президента Дональда Трампа і низки слабких макроекономічних даних.

Євро опинився недалеко від п'ятимісячного піку після того, як німецькі партії в п'ятницю домовилися про фіскальну угоду, яка може збільшити витрати на оборону і відновити зростання в найбільшій економіці Європи.

За словами аналітиків Goldman Sachs Домініка Вілсона і Камакшії Тріведі, за останній місяць на макроринках відбулися «два різких зрушення».

Перше - це «різке зниження оцінок» американських активів «на тлі волатильності тарифів і середовища більш широкої політичної невизначеності, створеної новою адміністрацією», а друге - «різке підвищення оцінок у зв'язку з фіскальним імпульсом у Німеччині», пишуть аналітики в записці для клієнтів.

«Разом ці дві зміни становлять значний виклик для наративу про винятковість США, який був домінуючою темою на ринку», - зазначили вони.

Євро коштував $1,0881, трохи нижче рівня $1,0947, якого він досяг минулого вівторка, вперше з 11 жовтня.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у п'ятницю, що він заручився вирішальною підтримкою «зелених» для значного збільшення державних запозичень.

Угода, швидше за все, буде схвалена парламентом, що йде цього тижня. Вона передбачає створення фонду інфраструктури у розмірі 500 мільярдів євро (544 мільярди доларів) і радикальні зміни правил запозичень.

У той же час японська єна застрягла біля п'ятимісячного максимуму, підтримувана яструбиними сигналами Банку Японії, хоча, як очікується, центральний банк збереже статус-кво в своєму політичному рішенні в середу. Очікується, що Федеральна резервна система США також залишить політику без змін в середу.

Китайський юань повернувся до найсильнішого рівня за останні чотири місяці на офшорних торгах напередодні довгоочікуваної прес-конференції щодо кроків зі стимулювання внутрішнього споживання, запланованої на 07:00 GMT в понеділок.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, єни і чотирьох інших валют, мало змінився і склав 103,71, менш ніж на 0,5% від п'ятимісячного мінімуму на рівні 103,21, досягнутого минулого вівторка.

Наразі індекс знизився майже на 6% з більш ніж дворічного піку 110,17, досягнутого в середині січня, оскільки оптимізм щодо того, що президентство Трампа прискорить зростання, змінився побоюваннями, що його торговельна політика може спровокувати рецесію.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що споживчі настрої в США в березні впали до майже 2-1/2-річного мінімуму, а інфляційні очікування різко зросли на тлі занепокоєння щодо наслідків масштабних мит Трампа, які розпалили глобальну торговельну війну.

Долар мало змінився на рівні 148,70 єни, не відійшовши далеко від мінімуму минулого вівторка на рівні 146,545, найслабшого рівня з 4 жовтня.

Банк Японії, схоже, майже напевно залишить процентні ставки на колишньому рівні в середу, але умови для чергового підвищення ставок складаються, оскільки великі японські компанії пропонують різке підвищення заробітної плати в переговорах з профспілками вже третій рік поспіль.

Виступаючи в парламенті минулого тижня, голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що очікує, що підвищення заробітної плати стимулюватиме зростання споживання, хоча він «дуже стурбований» невизначеністю, пов'язаною з економічними подіями за кордоном.

Долар ослаб на 0,15% до 7,2266 юаня на офшорному ринку, повернувшись до мінімуму середи 7,2158, найслабшого рівня з 13 листопада.

У неділю Державна рада Китаю оприлюднила «спеціальний план дій» для стимулювання внутрішнього споживання, що включає заходи, спрямовані на підвищення доходів населення та створення схеми субсидування догляду за дітьми.

Австралійський долар, який часто виступає більш ліквідним замінником юаня, додав 0,06% до $0,6328.

Стерлінг знизився на 0,08% до $1,2927.

Біткоїн знизився на 0,5% до $82 847.