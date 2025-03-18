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АНАЛІТИКА

Волл-стріт різко зросла в п'ятницю, оскільки розпродаж викликав ралі покупок

07:06 17.03.2025 |

Фінанси

 

Американські акції відскочили в п'ятницю, оскільки інвестори шукали вигідні пропозиції в кінці бурхливого тижня, коли ескалація торгової війни президента США Дональда Трампа підживлювала побоювання рецесії і знизила апетит до ризику.

Широке ралі сприяло значному зростанню всіх трьох основних фондових індексів США, а мега-компанії, які нещодавно зазнали поразки в технологічному секторі, повернулися до зростання. Кожна з так званих «чудової 7» акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, зросла, хоча шість з них залишаються в мінусі з початку року.

Індекси S&P 500 і Nasdaq зафіксували найбільший одноденний відсотковий приріст з 6 листопада, наступного дня після президентських виборів у США.

Акції «чіпів» зросли на 3,3%, в той час як група акцій FANG, пов'язаних з технологічними галузями, зросла на 3,2%.

«Я не бачу каталізатора, який міг би викликати цей величезний підйом, який ми спостерігаємо на ринках», - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі.

«Очевидно, що ми впали на 10% від історичних максимумів і досить перепродані, що створює хороші умови для ралі, навіть якщо фундаментальні проблеми не будуть вирішені».

Навіть після п'ятничного відскоку S&P 500 і Nasdaq зазнали четвертих поспіль тижневих втрат. Dow також продемонстрував падіння від п'ятниці до п'ятниці.

Обнадійливі дані по інфляції в середу і четвер були затьмарені зростаючою невизначеністю, пов'язаною з політикою Трампа, яка часто змінюється, в тому числі митними погрозами проти найбільших торгових партнерів США.

Ця невизначеність змусила інвесторів втекти з акцій на користь активів-прихістків, піднявши ціни на золото вище рівня $3 000 за унцію вперше.

«Ринку не подобаються тарифні питання, додаткова невизначеність, яка заважає їм планувати і приймати рішення», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital в Сент-Луїсі, штат Міссурі, - »Трамп ... руйнує золоті активи.

«Трамп ... сіє хаос, його радники говорять про детоксикацію, про те, що, можливо, настане рецесія, а можливо, і ні. Це тривожно, нерішуче, це погано для економіки і погано для фондового ринку».

Ці занепокоєння були висвітлені в жахливому звіті Мічиганського університету, який показав, що споживчі настрої впали до найпесимістичнішого рівня майже за два роки, а річні інфляційні очікування підскочили до 4,9%.

Звіт перегукується з іншими нещодавніми невтішними даними опитувань, зокрема з опитуванням американців, проведеним Reuters/Ipsos 11-12 березня, яке показало, що 57% учасників опитування вважають, що політика Трампа принесе більше шкоди, ніж користі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 674,62 пункти, або на 1,65%, до 41 488,19. S&P 500 піднявся на 117,42 пункту, або на 2,13%, до 5 638,94, а Nasdaq Composite - на 451,07 пункту, або на 2,61%, до 17 754,09.

Всі 11 основних секторів S&P 500 завершили торги з підвищенням, причому акції технологічних компаній отримали найбільший відсотковий приріст - 3,0%.

Акції Tesla зросли на 3,9% після повідомлення про плани виробника електромобілів випустити в Шанхаї дешевшу версію свого бестселера Model Y, прагнучи відновити позиції, втрачені під час цінової війни на другому за величиною ринку.

Акції Nvidia підскочили на 5,3% напередодні конференції з GPU-технологій (GTC), яка відбудеться наступного тижня і на якій, як очікується, виступить генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,42 до 1. На NYSE було зафіксовано 75 нових максимумів і 90 нових мінімумів.

На Nasdaq 3 281 акція зросла і 1 114 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,95 до 1.

Індекс S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і п'ять нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми і 161 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,64 млрд. акцій, порівняно з 16,56 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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