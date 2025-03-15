НКЦПФР представила матрицю оподаткування криптоактивів в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), представила матрицю оподаткування. Про це заявив глава відомства Руслан Магомедов. За його словами, цей крок став частиною роботи над законопроєктом #10225, який активно обговорюють і допрацьовують.

Зазначимо, що Комісія відіграє одну з ключових ролей у створенні нормативно-правової бази для ринку віртуальних активів. Саме на базі документа НКЦПФР розробляється новий законопроєкт для регулювання індустрії в Україні.

Матрицю презентували на засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вона охоплює три основні напрямки оподаткування: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість (ПДВ).

«Створення матриці базується на міжнародному досвіді та враховує практику інших країн. Це допоможе робочій групі глибше зрозуміти можливі ризики та визначити оптимальну модель для України», - заявив Магомедов.

За його словами, головна мета - розробити економічно обґрунтовані та прозорі правила оподаткування, які підтримають розвиток ринку і будуть прийнятними для всіх учасників.

У Комісії наголосили, що законопроєкт #10225 і запропонована податкова модель є важливим кроком для інтеграції України в глобальну цифрову економіку.

Редакція Incrypted запросила коментарі у представників НКЦПФР щодо деталей по цьому документу, однак на момент підготовки матеріалу не отримала відповіді.

Раніше Магомедов висловив думку, що метою регулювання криптовалют не є прагнення когось обмежити або змусити платити більше податків. Насамперед влада орієнтується на захист ринку від «його розорення», стверджує голова Комісії.