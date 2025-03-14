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АНАЛІТИКА

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 5 кейсів

15:45 14.03.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять найменувань, повідомляється в Телеграм-каналі регулятора у пʼятницю.

Зазначено, що до переліку ввійшли платформа для купівлі та продажу акцій Turf Capital Private LTD, трейдингові платформи OptCrypt, Euoptrade, Fxplag та проєкт з навчання інвестицій FinUp.

Наразі у переліку вже 419 сумнівних проєктів.

"Наголошуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестпроєкту. Це можна зробити самостійно за допомогою 10 простих кроків, або ж звернутися до нас із запитом", - додав регулятор в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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