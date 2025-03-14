Долар США слабшає до євро, зміцнюється до єни, стабільний проти фунта

Курс долара США знижується в парі з євро, стабільний проти фунта стерлінгів і зростає до японської єни на торгах у п'ятницю.

Інвестори аналізують європейські статдані, стежать за розвитком ситуації в міжнародній торгівлі та ходом переговорів щодо пошуку рішень для припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові тарифи на імпорт у Штати європейської алкогольної продукції у відповідь на рішення Євросоюзу підвищити мита на імпорт американського віскі до 50%. Він також сказав, що не має наміру скасовувати мита на сталь і алюміній, які почали діяти раніше цього тижня, і підтвердив, що дзеркальні заходи проти країн, які обкладають митами американські товари, можуть набути чинності вже 2 квітня.

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард попередила, що ескалація торгових суперечок, ініційованих президентом США Трампом, може мати згубні наслідки для світової економіки.

"Якби ми вступили в справжню торговельну війну, яка призвела б до значного скорочення обсягу світової торгівлі, це мало б важкі наслідки, - заявила Лагард в інтерв'ю BBC. - Для економічного зростання та інфляції в усьому світі, але особливо для США"

Наступного тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи США. Ринок здебільшого очікує, що американський ЦБ не змінюватиме базової ставки на березневому засіданні, зазначає Trading Economics.

Крім того, відбудуться засідання Банку Англії та Банку Японії.

Євро відновив позиції, втрачені раніше під час сесії, і на 15:13 EET торгується по $1,0906, на 0,47% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, сповільнилося в Німеччині та Франції в лютому до 2,6% і 0,9% у річному вираженні з 2,8% і 1,8% у січні відповідно. Про це в п'ятницю повідомили федеральне статистичне управління ФРН (Destatis) і французьке національне статистичне управління Insee, які представили остаточні дані.

Ціни зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем у Німеччині (після скорочення на 0,2% у січні) і на 0,1% - у Франції (-0,2% у січні).

Фунт торгується поблизу рівня закриття четверга, по $1,2948.

ВВП Великої Британії в січні скоротився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем після зростання на 0,4% у грудні, повідомило національне статистичне управління (ONS). Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зростання показника на 0,1%. У річному зіставленні ВВП зріс на 1% після зростання на 1,5% місяцем раніше, слабкіше прогнозу аналітиків 1,2%.

Пара долар/єна торгується із підвищенням на 0,53%, по 148,6 єни за долар.

Японська єна розгубила зростання, досягнуте цього тижня на збільшеному попиті на активи "тихої гавані" і очікуваннях продовження підвищення процентних ставок Банком Японії.с