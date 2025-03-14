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АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій зростають у п'ятницю, але можуть завершити тиждень із втратами

12:45 14.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю, але поточний тиждень, імовірно, завершать у мінусі.

Ескалація напруженості в міжнародній торгівлі продовжує залишатися в центрі уваги ринків.

Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив запровадити 200-відсоткові тарифи на імпорт у Штати європейського вина, шампанського та інших алкогольних напоїв у відповідь на рішення Євросоюзу підвищити мита на імпорт американського віскі до 50%.

Трамп також сказав, що не має наміру скасовувати мита на сталь і алюміній, які почали діяти раніше цього тижня, і підтвердив, що дзеркальні заходи проти країн, які обкладають митами американські товари, можуть набути чинності вже 2 квітня.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:34 EET піднявся на 0,38%, до 542,48 пункту. З початку тижня він втрачає близько 2%.

Британський FTSE 100 додає 0,33%, німецький DAX - 0,19%, французький CAC 40 - 0,6%, італійський FTSE MIB - 0,35%, іспанський IBEX 35 - 0,55%. Індикатори демонструють зниження в діапазоні від 1,2% до 2,8% з понеділка.

Зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, сповільнилося в Німеччині та Франції в лютому до 2,6% і 0,9% у річному вираженні з 2,8% і 1,8% у січні відповідно. Про це в п'ятницю повідомили федеральне статистичне управління ФРН (Destatis) і французьке національне статистичне управління Insee, які представили остаточні дані.

Ціни зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем у Німеччині (після скорочення на 0,2% у січні) і на 0,1% - у Франції (-0,2% у січні).

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій власника модних брендів Kering (-10,9%), який повідомив про призначення дизайнера Демни Гвасалія креативним директором італійського будинку моди Gucci.

Ринкова вартість звукозаписної Universal Music Group зменшується на 7,7% після повідомлень про те, що Pershing Square Holdco американського мільярдера Білла Акмана скоротила свою частку в цій компанії.

Папери швейцарської Galenica, що надає послуги у сфері охорони здоров'я, дешевшають на 6,5%, швейцарського страховика Swiss Life Holding - на 4,8%, британського виробника споживчих товарів Reckitt Benckiser Group - на 3,9%.

Капіталізація Bayerische Motoren Werke AG знижується на 1,9%. Компанія відзвітувала про скорочення виручки на 8% і падіння прибутку в 1,5 раза у 2024 році.

У зростанні лідирують шведська IT-компанія Sectra (+12,6%), німецький виробник медичного обладнання Carl Zeiss Meditec (+5,3%), логістична InPost (+4,2%), німецький оборонний концерн Rheinmetall (+3,9%), італійський розробник рішень для комунікацій і цифрових медіа Reply (+3,8%).

Котирування акцій європейських виробників алкоголю відновлюються після зниження напередодні: папери LVMH, що володіє брендами Moet & Chandon і Veuve Clicquot, дорожчають на 1,9%, Remy Cointreau - на 0,9%, Davide Campari-Milano - на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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