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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5417 грн/$1
12:30 14.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 14 березня 2025 року.
|Показник
|13.03.2025
|14.03.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5315
|41.5417
|0.025
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 14 березня- 41,5270 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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