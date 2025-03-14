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АНАЛІТИКА

ЄЦБ: європейці не зацікавлені в цифровому євро

 

Європейці не виявляють інтересу до використання цифрових валют центральних банків (CBDC). Про це заявили фахівці ЄЦБ в опублікованому нещодавно звіті.

Під час дослідження аналітики опитали 19 000 респондентів в 11 країнах єврозони. Їх тричі просили гіпотетично розподілити €10 000 за різними активами, проте лише невелику частину вони виділили для CBDC.

ЄЦБ: європейці не зацікавлені в цифровому євро

 Графік репрезентує переваги європейців щодо розміщення ліквідних активів. Дані: ЄЦБ.

Для підвищення обізнаності європейців щодо CBDC ЄЦБ планує використовувати навчальний відеоматеріал. Під час дослідження експерти виявили, що споживачі, які подивилися коротке відео на цю тему, з більшою ймовірністю оновили свої переконання щодо нової форми оплати.

За словами аналітиків, центральний банк діє зі стратегічних міркувань, щоб Європа мала надійну цифрову платіжну інфраструктуру. Вони підкреслили, що можливість втратити позиції на користь інших цифрових валют або платіжних систем спонукала ЄЦБ розглянути цифрове євро як засіб захисту свого фінансового суверенітету.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: ЄС
 

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