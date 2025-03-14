Ціни на золото утримуються на рекордно високому рівні, готуючись до тижневого стрибка на тлі торгової війни Трампа

У п'ятницю на торгах в Азії ціни на золото утримувалися на рекордно високому рівні, підтримувані новими погрозами президента Дональда Трампа щодо мит, в той час як м'які дані по інфляції в США ще більше сприяли зростанню настроїв.

О 07 EET cпот-ціна на золото майже не змінилася і склала $2 986,62 за унцію після досягнення нового рекордного максимуму в $2 993,90 раніше на початку сесії. Ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні зросли на 0,2% до $2 999,17 за унцію.

Ціни на золото підскочили до рекордного максимуму на попередній сесії і цього тижня мають вирости на 2,5%, оскільки ескалація торгової напруженості і економічні показники посилили привабливість металу як активу-прихістку.

Президент Дональд Трамп пригрозив 200% митами на європейські алкогольні напої, включаючи вина і шампанське, у відповідь на рішення Європейського Союзу запровадити 50% мито на американське віскі.

Цей крок ЄС став відповіддю на нещодавнє запровадження Трампом 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію.

Ескалація торговельних заходів посилила занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, спонукаючи інвесторів шукати прихістку в золоті.

Водночас, нещодавні економічні дані США показали більш м'які показники інфляції. Індекс споживчих цін (ІСЦ) та індекс цін виробників (ІЦВ) показали слабший, ніж очікувалося, інфляційний тиск, що посилило очікування потенційного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою пізніше цього року.

Нижчі відсоткові ставки зазвичай знижують альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, тим самим підвищуючи його привабливість.

Засідання Федеральної резервної системи заплановано на 18-19 березня, щоб обговорити політику процентних ставок. Поточний консенсус передбачає, що ставки залишаться незмінними через стійку інфляцію та триваючі торговельні суперечки.

Індекс долара США виріс на 0,1%, відійшовши від чотиримісячного мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 1014,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до 34,505 доларів за унцію.

Ціни на мідь виросли в п'ятницю, залишаючись поблизу свого п'ятимісячного максимуму, досягнутого на початку цього тижня.

У четвер Народний банк Китаю (НБК) оголосив про плани запровадити додаткові монетарні інструменти, включаючи потенційне зниження процентних ставок і стабілізацію юаня, для підтримки економічного зростання.

Очікується, що ці заходи сприятимуть зростанню промислової активності та розвитку інфраструктури, що призведе до підвищення попиту на мідь і цін на неї.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $9,813,75 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном виконання в травні - на 0,4% до $4,9383 за фунт.