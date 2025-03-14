Азіатські акції зростають: Китай підскочив на обіцянці НБК знизити ставки. Торгова війна Трампа обмежує зростання

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, оскільки китайські акції підскочили до більш ніж двомісячного максимуму після обіцянки центрального банку знизити відсоткові ставки, однак зростання на інших регіональних ринках було обмежене занепокоєнням щодо ескалації торгової напруженості.

Основні фондові індекси США різко знизилися в четвер, а S&P 500 скотився на територію корекції під впливом заяв президента Дональда Трампа щодо тарифів.

Китайський Shanghai Composite підскочив на 1,5% в п'ятницю, досягнувши найвищого рівня з 31 грудня 2024 року. Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив на 2,2%.

Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1,9% станом на 03:08 за Гринвічем.

У відповідь на посилення економічного тиску центральний банк Китаю, Народний банк Китаю (НБК), оголосив у четвер про плани впровадження додаткових монетарних інструментів, спрямованих на стимулювання зростання.

Ці заходи включають потенційне зниження процентних ставок і підтримку стабільності юаня на тлі складної глобальної економічної ситуації.

Центральний банк планує використовувати семиденну ставку зворотного репо як основний інструмент політики, що відображає перехід до ринкових підходів до управління ліквідністю.

Ці події відбуваються на тлі занепокоєння щодо дефляційного тиску, млявого попиту домогосподарств та триваючої торговельної напруженості зі Сполученими Штатами.

Щорічні парламентські збори Китаю «Дві сесії» завершилися 11 березня, і політики встановили цільовий показник зростання ВВП на рівні 5% на 2024 рік, пообіцявши пробізнес-реформи, посилення фіскальних стимулів та підтримку сектору нерухомості.

Оптимізм навколо другої за величиною економіки світу перекинувся на інші регіональні ринки, сприяючи ширшому зростанню.

Австралійський S&P/ASX 200 у п'ятницю виріс на 0,4%, а філіппінський PSEi Composite - на 0,5%.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,4% завдяки слабшій ієні, а TOPIX - на 0,5%.

Ринки в Індії були закриті на державне свято.

У четвер Трамп посилив торговельну напруженість, попередивши про введення 200% тарифу на європейські алкогольні напої, включаючи вина і шампанське, якщо ЄС продовжить застосування запланованого 50% мита на американський віскі.

Цей крок ЄС, який має набути чинності 1 квітня, є відповіддю на нещодавні 25% тарифи США на імпортовану сталь та алюміній, які набули чинності цього тижня.

Оскільки мита порушують глобальні ланцюги поставок, азійські економіки - багато з яких залежать від експорту як до США, так і до Європи - стикаються з наслідками.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився, в той час як індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 1%.