Долар утримує позиції, євро посунулась на тлі ескалації глобальної торгової напруженості

Долар США в цілому зміцнився в п'ятницю, а євро віддалився від п'ятимісячного піку, оскільки ринки боролися з ескалацією глобальної торгової напруженості і ризиками різкого економічного спаду.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі 200-відсотковим митом на імпорт вина, коньяку та інших алкогольних напоїв, що посіяло ще більшу волатильність на ринках.

Ескалація напруженості між традиційними союзниками відбулася після того, як блок ЄС оголосив про плани запровадити наступного місяця мита на американське віскі та інші продукти, що стало відповіддю на запроваджені Трампом 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності на початку цього тижня.

Посилення глобального торгового протистояння підживлює невизначеність і побоювання щодо потенційно різкого економічного уповільнення, і в четвер індекс S&P 500 впав на корекцію, оскільки інвестори вкладали кошти в американські казначейські облігації та інші активи-прихістки.

Євро знизився до $ 1,0847 після того, як напередодні у вівторок знизився до п'ятимісячного максимуму, оскільки торговельна суперечка між ЄС і США потрясла ринки, а Німеччина намагалася ухвалити пропозицію про масштабні витрати.

Надії на швидке припинення вогню між Україною і Росією також згасали, оскільки Москва заявила, що підтримує пропозицію США, але припустила, що вона потребує серйозного доопрацювання.

Послаблення євро допомогло долару піднятися далі від рівня 103,21 у вівторок, найнижчого з середини жовтня, хоча занепокоєння щодо перспектив американської та глобальної економіки продовжувало зростати.

«Я думаю, що питання на мільйон доларів, незалежно від того, який клас активів ви розглядаєте, полягає в тому, де ми почнемо шукати новини, які змінять ризикові настрої? На даний момент це незрозуміло», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

З моменту досягнення шестимісячного піку в січні долар впав більш ніж на 5%, втративши значну частину позицій по відношенню до євро, стерлінгів та ієни, оскільки наратив про винятковість США почав давати збої.

Потенційне закриття уряду США (government shutdown) додало невизначеності, хоча провідний демократ Сенату США Чак Шумер у четвер заявив, що проголосує за просування республіканського законопроекту про тимчасове фінансування, сигналізуючи, що його партія забезпечить голоси для запобігання закриття уряду.

В той же час, фунт дрейфував в районі $1,2945 напередодні публікації даних по валовому внутрішньому продукту за січень, після падіння на попередній сесії з максимуму середи $1,2990, найвищого рівня по відношенню до долара з початку листопада.

У п'ятницю єна повернула частину свого прибутку, і долар торгувався на рівні 148,32 ієни, що на 0,35% вище.

Японська валюта зміцнилася до 146,545 за долар на початку цього тижня на тлі попиту на притулок і ставок на те, що Банк Японії (БЯ) знову підвищить процентні ставки пізніше цього року.

Гравці ринку прикуті до результатів першого раунду весняних переговорів по заробітній платі, які очікуються пізніше цього дня і, як очікується, заохотять Банк Японії продовжити нормалізацію грошово-кредитної політики.

Економісти і ринки бачать, що центральний банк не змінить своєї позиції на засіданні наступного тижня, оскільки політики оцінюють глобальні ризики.

Індекс долара, який вимірює курс долара проти кошика валют, що включає єну та євро, виріс на 0,1% до 103,95 після двох днів зростання поспіль.

Канадський долар впав до 1,4440 за долар США, оскільки Канада потрапила під перехресний вогонь тарифів.

Чутливий до ризиків австралійський долар стабілізувався на рівні $0,6284 після падіння в четвер, в той час як новозеландський долар виріс на 0,1% до $0,5702.

Що стосується криптовалют, то біткоїн виріс на 1,32% до $81 410,36.