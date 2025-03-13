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Ціни на золото зростають на слабших даних по індексу споживчих цін. Мита Трампа збільшують попит на активи-прихістки
08:42 13.03.2025 |
Ціни на золото виросли на азіатських торгах в четвер, оскільки слабкі дані по інфляції в США підтримали бети на зниження процентних ставок, в той час як нові тарифні погрози президента Дональда Трампа зберегли привабливість злитків як активів-прихістків.
О 06:56 EET спот-золото подорожчало на 0,4% до 2945,18 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні зросли на 0,2% до 2953,62 доларів за унцію.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) в США зріс на 0,2% в лютому, що призвело до річного зростання на 2,8%, трохи нижче очікуваних 2,9% і нижче січневого зростання на 3,0%.
Таке помірне зростання інфляції посилило очікування того, що Федеральний резерв може розглянути можливість зниження процентних ставок у найближчому майбутньому.
Згідно з інструментом Fedwatch, ринки наразі оцінюють три зниження ставок цього року, з першим зниженням у 2025 році в червні.
Перспектива зниження процентних ставок, як правило, зменшує альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, що робить їх більш привабливими для інвесторів.
Засідання ФРС заплановане на 18-19 березня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок.
Триваюча невизначеність навколо торговельної політики США ще більше підвищила привабливість золота як активу-прихістку.
У середу Трамп пригрозив додатковими митами на товари Європейського Союзу (ЄС), якщо ЄС продовжить запровадження запланованих контртарифів на американські товари.
Ця ескалація сталася невдовзі після того, як США запровадили 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, що призвело до загострення відносин з ключовими торговельними партнерами.
Канада запровадила відповідні мита на американський імпорт вартістю 21 млрд доларів, включно зі сталевими та алюмінієвими виробами, на додачу до вже діючих 25% тарифів.
Індекс долара США практично не змінився на торгах в азії, але коливався біля чотиримісячного мінімуму, досягнутого минулого тижня, на тлі побоювань рецесії.
Інші дорогоцінні метали були слабшими. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $990,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до $33,593 за унцію.
Ціни на мідь знизилися в четвер, оскільки адміністрація Трампа пообіцяла включити мідь в число заходів торгового захисту.
Раніше Трамп підписав указ про початок розслідування того, чи загрожує імпорт міді національній безпеці, що може призвести до запровадження таких тарифів.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,2% до $9 763,80 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні втратили 0,2% до $4,8340 за фунт.
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