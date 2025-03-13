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Акції в Азії ростуть на відскоку американських технологій, але митні загрози Трампа обмежують зростання
08:23 13.03.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в четвер, причому акції Японії і Південної Кореї відстежували нічний відскок американських технологічних акцій, але зростання було обмеженим на тлі нових митних загроз з боку президента США Дональда Трампа.
Основні фондові індекси США закрилися з підвищенням в середу, в той час як ф'ючерси на них виросли на азіатських торгах, оскільки більш низькі, ніж очікувалося, показники по інфляції забезпечили перепочинок.
У США індекс NASDAQ Composite підскочив на 1,2% за ніч після того, як лютневий індекс споживчих цін (ІСЦ) виявився м'якшим, ніж очікувалося.
ІСЦ вказав на уповільнення інфляції: як загальний, так і базовий індекс споживчих цін зріс лише на 0,2% в місячному вимірі, що виявилось нижче очікувань.
Позитивні настрої в Азії були значною мірою зумовлені зростанням акцій технологічних компаній, які отримали вигоду від показників американського ринку.
Інвесторів підбадьорили дані щодо зниження інфляції, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики.
Японський Nikkei 225 виріс на 1%, а TOPIX - на 0,9%.
Акції SoftBank Group (TYO:9984) зросли на 1,4%, а акції Tokyo Electron (TYO:8035) підскочили на 1,8%.
Південнокорейський KOSPI виріс на 0,5%, а акції технологічних гігантів Samsung Electronics та SK Hynix Inc зросли на 0,7% та 0,4% відповідно.
Малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI підскочив на 1,2%, а індійський Nifty 50 Futures виріс на 0,2%.
Однак аналітики попереджають, що, незважаючи на позитивну динаміку ринків, основні проблеми, такі як торговельна напруженість і глобальна економічна невизначеність, зберігаються, що свідчить про те, що волатильність ринків може продовжитися в найближчій перспективі.
У середу президент Трамп пригрозив додатковими митами на товари Європейського Союзу (ЄС), якщо ЄС продовжить запровадження запланованих контрмит на американські товари.
Ця ескалація сталася невдовзі після того, як США запровадили 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, що призвело до загострення відносин з ключовими торговельними партнерами.
Посилення торговельної напруженості між провідними західними економіками викликало занепокоєння щодо потенційного хвильового ефекту на азійські ринки.
Враховуючи глибоку інтеграцію Азії в глобальні торговельні мережі, будь-яке уповільнення західних економік може знизити попит на азійський експорт, тим самим вплинувши на траєкторію зростання регіону.
Китайський Shanghai Composite впав на 0,4% в четвер, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,2%.
Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,3%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 торгувався на 0,1% нижче на рівні 7 782,0, на межі входу в зону ринкової корекції.
Індекс впав на 9,7% від свого рекордного максимуму в 8 615,20 пунктів, досягнутого 14 лютого.
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