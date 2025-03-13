Долар відскочив на зростанні прибутковості, оскільки торгова війна розгойдує ринки

Долар трохи відскочив у четвер завдяки зростанню прибутковості казначейських облігацій США, хоча валюти торгувалися у вузьких діапазонах, оскільки інвестори намагалися визначити вплив ескалації глобальної торговельної війни на інфляцію і зростання в США.

Президент США Дональд Трамп в середу пригрозив подальшими митами на товари з Європейського Союзу, оскільки основні торгові партнери США заявили, що відповідатимуть на вже встановлені ним торгові бар'єри.

Зростання напруженості у світовій торгівлі та занепокоєння щодо ризиків рецесії в США потрясли світові ринки і спричинили величезну волатильність на валютному ринку, оскільки трейдери балансують між полегшенням і занепокоєнням через різкі зміни в політиці Трампа.

На початку азіатської сесії в четвер ринки були трохи спокійнішими, оскільки інвестори відпочили від шквалу заголовків про торговельну політику США.

Долар виріс на 0,05% по відношенню до єни до 148,31, відігравши частину втрат з початку тижня, коли він впав до п'ятимісячного мінімуму по відношенню до японської валюти, оскільки побоювання економічного спаду в США викликали ажіотажний попит на японську валюту як на безпечну гавань.

Швейцарський франк також відступив від тримісячного піку понеділка і в останній раз склав 0,8817 за долар.

Дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція в США в лютому зросла трохи менше, ніж очікувалося, але полегшення, яке вони принесли, може бути тимчасовим, оскільки дані не повністю охоплюють каскад мит Трампа.

«Більш невизначеними залишаються перспективи майбутньої інфляції та стан економічної активності в США, що значною мірою пов'язано з непередбачуваністю торговельної політики США», - сказав Джеймс Рейлі, старший ринковий економіст Capital Economics.

«Саме ці питання є рушійною силою ринків, і (звіт) не дав нового розуміння ні того, ні іншого».

Але прибутковість казначейських облігацій США зросла, оскільки трейдери зробили ставку на підвищення інфляції в майбутньому, при цьому базова 10-річна прибутковість востаннє стабільно трималася біля тижневого максимуму на рівні 4,3047%.

Дворічна прибутковість майже не змінилася і склала 3,9866%.

Це підтримало долар і відкинуло євро від п'ятимісячного максимуму вівторка, коли єдина валюта досягла $1,0890.

Фунт стерлінгів виріс на 0,06% до $1,2968, в той час як індекс долара відійшов від п'ятимісячного мінімуму вівторка і закріпився на позначці 103,57.

Канадський долар мало змінився і склав 1,4372 канадських долара.

Банк Канади в середу знизив облікову ставку на 25 базисних пунктів і висловив занепокоєння щодо інфляційного тиску і слабшого зростання, спричиненого невизначеністю в торгівлі та митами Трампа.

«Мита створюють інфляційний тиск на світову економіку, що стало б кошмаром для центральних банків... Центральні банки просто стають більш обережними і відкриті до того, що може статися», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Хоча центральні банки можуть знизити процентні ставки, щоб компенсувати негативний вплив на зростання, побоювання щодо інфляції можуть в кінцевому підсумку обмежити те, що вони можуть зробити на фронті монетарної політики».

Австралійський долар виріс на 0,07% до $0,6326, в той час як новозеландський долар виріс на 0,13% до $0,5738.