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S&P 500, Nasdaq завершили торги з підвищенням, оскільки хороші дані по інфляції заспокоїли хвилювання з приводу мит
07:53 13.03.2025 |
Американські фондові індекси зросли в середу, оскільки холодніші, ніж очікувалося, дані по інфляції допомогли зупинити різкий розпродаж, в той час як ескалація хаотичної, багатофронтової митної війни президента США Дональда Трампа стримувала зростання.
S&P 500 і Nasdaq закрилися в плюсі, причому останній отримав потужний імпульс від акцій технологічного та суміжних секторів.
Індекс Dow Jones коливався між червоним і зеленим протягом більшої частини сесії, але в підсумку трохи знизився.
Індекс споживчих цін Міністерства праці показав, що споживчі ціни знизилися більше, ніж очікували аналітики, що дає впевненість в тому, що інфляція рухається в правильному напрямку, і зберігає надію на те, що Федеральна резервна система США може знизити ключову процентну ставку в цьому році.
«Сьогодні ми спостерігаємо відскок на нижчих, ніж очікувалося, показниках інфляції і деякі покупки на падінні», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. «Але Волл-стріт і Мейн-стріт все ще шукають напрямок».
«Сподівання інвесторів щодо зниження інфляції зменшуються через триваючу торговельну війну, - додав Бассук. «І з цієї причини ми дійсно очікуємо, що невизначеність і волатильність збережуться протягом більшої частини березня».
У своєму останньому митному залпі Трамп запровадив 25% мита на імпортовану сталь і алюміній, що спонукало Канаду і Європу відповісти тим же, підвищивши свої відповідні мита на американський експорт.
Американські акції опинилися під тиском на тлі загострення митних суперечок між США та їхніми торговими партнерами, що лякає інвесторів і викликає побоювання, що цінові стрибки можуть призвести до рецесії в США, а також у Канаді та Мексиці.
Goldman Sachs знизив цільовий показник S&P 500 на кінець року, в той час як J.P. Morgan бачить зростаючі шанси на рецесію в США.
З ростом в середу S&P 500 на 8,9% нижче свого історичного максимуму закриття, досягнутого менше місяця тому. У понеділок, вперше з листопада 2023 року, індекс-лідер опустився нижче своєї 200-денної ковзної середньої, яка вважається важливим рівнем підтримки.
6 березня високотехнологічний Nasdaq опустився більш ніж на 10% нижче свого рекордного максимуму закриття, досягнутого 16 грудня, підтвердивши, що з того часу він перебуває в стані корекції.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 82,55 пункти, або на 0,20%, до 41 350,93, S&P 500 виріс на 27,23 пункти, або на 0,49%, до 5 599,30, а Nasdaq Composite - на 212,36 пункти, або на 1,22%, до 17 648,45.
Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції технологічних компаній, в той час як споживчі товари першої необхідності та охорона здоров'я виявилися в аутсайдерах.
Акції Intel підскочили на 4,6% після повідомлення про те, що TSMC запропонувала Nvidia, Advanced Micro Devices і Broadcom взяти участь у спільному підприємстві з управління американськими заводами компанії.
Акції PepsiCo впали на 2,7% після того, як брокерська компанія Jefferies знизила свій рейтинг по акціях до «тримати» з «купувати».
Законодавці на Капітолійському пагорбі продовжували сперечатися щодо тимчасового законопроекту про витрати, намагаючись уникнути закриття уряду, що додало ще більшої невизначеності.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,15 до 1. На NYSE було зафіксовано 29 нових максимумів і 186 нових мінімумів.
На Nasdaq 2,589 акцій зросли і 1,785 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,45 до 1.
Індекс S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів і 18 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 26 нових максимумів і 200 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,14 мільярдів акцій, порівняно з 16,59 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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