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Ціни на золото стабільні напередодні даних по інфляції в США. Мита Трампа в центрі уваги

09:19 12.03.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото залишалися стабільними на азіатських торгах в середу, оскільки інвестори були обережними напередодні важливого звіту по інфляції, в той час як привабливість жовтого металу як безпечної гавані підтримувала його на тлі мінливих рішень президента Дональда Трампа щодо мит.

О 08:32 EET спот-ціна на золото не змінилася і склала 2 911,17 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, торгувалися на рівні 2 921,24 доларів за унцію.

Інвестори очікують публікації даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, які можуть дати уявлення про майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Зниження процентних ставок зменшує альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, що часто призводить до зростання попиту на золото і цін на нього.

Представники ФРС зазначили, що зниження ставки в найближчій перспективі є малоймовірним, наголосивши на пильності щодо інфляційних ризиків, особливо в світлі нещодавньої митної політики.

Засідання ФРС заплановане на 18-19 березня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок.

Введені президентом Дональдом Трампом 25% мита на весь американський імпорт сталі та алюмінію набули чинності в середу, посиливши напруженість у світовій торгівлі.

Цей захід зачіпає широкий спектр товарів, від компонентів промислового обладнання до предметів повсякденного вжитку, таких як банки з-під газованої води.

Перед запровадженням митних тарифів Трамп на короткий час запропонував підвищити мита на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50%. Ця ескалація була реакцією на нові торговельні обмеження Онтаріо.

Однак після переговорів між прем'єр-міністром Онтаріо Дагом Фордом і міністром торгівлі США Говардом Лютніком Онтаріо погодився призупинити дію 25% надбавки на експорт електроенергії до США.

Як наслідок, адміністрація Трампа відкликала запропоноване підвищення мит на 50%, зберігши існуючу ставку в 25%.

Запровадження цих мит викликало занепокоєння щодо потенційного уповільнення економіки, що підтримало ціни на золото завдяки його привабливості як активу-прихістку.

Інші дорогоцінні метали були в основному в плюсі. Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до $988,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $33,240 за унцію.

Ціни на мідь виросли в середу, оскільки Трамп відмовився від свого рішення про подвоєння тарифів на імпорт сталі та алюмінію в США.

Червоний метал також був підтриманий очікуваннями економічного стимулювання з боку Китаю, оскільки Національні збори народних представників завершили свою щорічну сесію днем раніше.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 722,80 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні - на 0,1% до $4,7995 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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