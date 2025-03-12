Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Ціни на золото стабільні напередодні даних по інфляції в США. Мита Трампа в центрі уваги
09:19 12.03.2025 |
Ціни на золото залишалися стабільними на азіатських торгах в середу, оскільки інвестори були обережними напередодні важливого звіту по інфляції, в той час як привабливість жовтого металу як безпечної гавані підтримувала його на тлі мінливих рішень президента Дональда Трампа щодо мит.
О 08:32 EET спот-ціна на золото не змінилася і склала 2 911,17 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, торгувалися на рівні 2 921,24 доларів за унцію.
Інвестори очікують публікації даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, які можуть дати уявлення про майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.
Зниження процентних ставок зменшує альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, що часто призводить до зростання попиту на золото і цін на нього.
Представники ФРС зазначили, що зниження ставки в найближчій перспективі є малоймовірним, наголосивши на пильності щодо інфляційних ризиків, особливо в світлі нещодавньої митної політики.
Засідання ФРС заплановане на 18-19 березня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок.
Введені президентом Дональдом Трампом 25% мита на весь американський імпорт сталі та алюмінію набули чинності в середу, посиливши напруженість у світовій торгівлі.
Цей захід зачіпає широкий спектр товарів, від компонентів промислового обладнання до предметів повсякденного вжитку, таких як банки з-під газованої води.
Перед запровадженням митних тарифів Трамп на короткий час запропонував підвищити мита на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50%. Ця ескалація була реакцією на нові торговельні обмеження Онтаріо.
Однак після переговорів між прем'єр-міністром Онтаріо Дагом Фордом і міністром торгівлі США Говардом Лютніком Онтаріо погодився призупинити дію 25% надбавки на експорт електроенергії до США.
Як наслідок, адміністрація Трампа відкликала запропоноване підвищення мит на 50%, зберігши існуючу ставку в 25%.
Запровадження цих мит викликало занепокоєння щодо потенційного уповільнення економіки, що підтримало ціни на золото завдяки його привабливості як активу-прихістку.
Інші дорогоцінні метали були в основному в плюсі. Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до $988,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $33,240 за унцію.
Ціни на мідь виросли в середу, оскільки Трамп відмовився від свого рішення про подвоєння тарифів на імпорт сталі та алюмінію в США.
Червоний метал також був підтриманий очікуваннями економічного стимулювання з боку Китаю, оскільки Національні збори народних представників завершили свою щорічну сесію днем раніше.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 722,80 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні - на 0,1% до $4,7995 за фунт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
|Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стабільні напередодні даних по інфляції в США. Мита Трампа в центрі уваги
|Акції в Азії змішалися на тлі мінливих рішень Трампа щодо мит
|Долар в обороні, оскільки мита Трампа посилюють економічні побоювання
|Американські акції знов впали, додавши до найбільшого розпродажу за останні місяці через економічні побоювання
|В Україні відбулася пілотна видача аграрної ноти
|Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.
Бізнес
|Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99