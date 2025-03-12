Акції в Азії змішалися на тлі мінливих рішень Трампа щодо мит

У середу акції в Азії торгувалися різноспрямовано: акції Австралії та Малайзії зазнали втрат на тлі нової невизначеності щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа, в той час як акції Південної Кореї підскочили, слідуючи за скромним відскоком американських технологічних гігантів.

У вівторок основні фондові індекси США продовжили найбільший розпродаж за останні місяці, що було викликано мінливою позицією Трампа щодо мит.

Президент Трамп у вівторок оголосив про підвищення мит на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50%, але через кілька годин скасував це рішення, відновивши початкові тарифи на рівні 25%.

Така різка зміна політики сприяла підвищенню волатильності на світових фінансових ринках.

Початкове оголошення про підвищення мит викликало занепокоєння щодо ескалації торговельної напруженості між США та їхніми торговельними партнерами, що спонукало інвесторів переоцінити ризики, пов'язані з міжнародною торгівлею.

Подальше скасування рішення додало непередбачуваності, ще більше підірвавши довіру інвесторів.

Більшість азійських ринків, які дуже чутливі до динаміки світової торгівлі, негативно відреагували на ці події.

Станом на 04:37 EET китайський Shanghai Composite знизився на 0,2%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 втратив 0,3%.

Гонконгський індекс Hang Seng був в основному приглушений.

Малайзійський індекс KLCI впав на 1,5%, а філіппінський PSEi Composite - на 1,2%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,6% у вівторок, ненадовго увійшовши в зону ринкової корекції.

Наразі він торгується на 1,3% нижче на рівні 7 786,30 пунктів.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що країна не запроваджуватиме відповідні тарифи проти США, незважаючи на те, що президент Трамп виключив винятки щодо мит на сталь і алюміній.

Це сталося після того, як Трамп спочатку запропонував розглянути виняток для Австралії, але пізніше підтвердив, що 25% тарифи будуть застосовуватися до всіх країн.

Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 1,6%, а акції технологічних гігантів Samsung Electronics і SK Hynix Inc зросли на 2,1% і 4,5% відповідно.

Американські технологічні гіганти, такі як NVIDIA Corporation, Broadcom Inc і Tesla Inc, у вівторок дещо піднялись після різкого падіння в понеділок, принісши певний прибуток в азіатський технологічний сектор.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,3% після падіння до шестимісячного мінімуму на попередній сесії. TOPIX виріс на 0,9%.

Ф'ючерси на Nifty 50 виросли на 0,2% в середу.