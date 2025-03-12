Долар в обороні, оскільки мита Трампа посилюють економічні побоювання

У середу курс долара знизився до п'ятимісячного мінімуму проти основних конкурентів, оскільки занепокоєння щодо економіки США продовжувало зростати через непередбачувану торговельну політику президента Дональда Трампа.

Євро наблизився до п'ятимісячного максимуму на тлі зростання оптимізму щодо завершення війни в Україні.

Канадський долар пережив волатильну сесію вночі після того, як Трамп пообіцяв подвоїти мита на сталь і алюміній до 50%, але лише через кілька годин змінив курс. Банк Канади прийме рішення щодо політики в середу, і трейдери цілком очікують ще одного зниження процентної ставки на чверть пункту.

«Торговельна невизначеність зберігається, а отже, зберігається і волатильність ринку, - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Перспективи зростання в США продовжують погіршуватися», привертаючи підвищену увагу до публікації індексу споживчих цін (ІСЦ) пізніше цього дня, "який може стати значним джерелом волатильності", - сказав Родда.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до кошика з шести основних конкурентів, на початку азіатських торгів не змінився і склав 103,47 після падіння на 0,46% у вівторок, коли він опустився до позначки 103,21 вперше з 16 жовтня.

У вівторок продовжився потік більш слабких економічних даних з США, при цьому в лютому довіра малого бізнесу знизилася третій місяць поспіль. Інвестори перебувають на межі, оскільки Трамп утримався від того, щоб виключити можливість рецесії через свою торговельну політику в недільному інтерв'ю Fox News.

За словами Жюльєна Лафарга, головного ринкового стратега Barclays Private Bank, звіт по індексу споживчих цін в середу може підготувати ринок до «програшної ситуації».

«Більш високі, ніж очікувалося, показники можуть підживлювати розмови про стагфляцію, в той час як слабкіші, ніж очікувалося, показники можуть закріпити побоювання щодо рецесії», - сказав Лафарг. «Що дійсно потрібно ринку в даний момент, так це краща видимість зростання, а не інфляції».

Курс євро знизився на 0,05% до $1,0913, але залишився недалеко від піку попередньої сесії в $1,0947, найвищого рівня з 11 жовтня.

У вівторок Україна заявила, що прийме пропозицію США про негайне 30-денне припинення вогню в конфлікті з Росією.

Єдина європейська валюта вже злетіла до небес на обіцянках масивних бюджетних витрат з боку Німеччини, хоча ситуація ускладнилася після того, як «зелені» пообіцяли заблокувати ці плани і висунули конкуруючі пропозиції.

Стерлінг знизився на 0,11% до $1,2933, але це сталося після ралі на 0,53% у вівторок.

Долар виріс на 0,17% до 148,01 ієни після падіння до п'ятимісячного мінімуму на рівні 146,545 ієни на попередній сесії.

Долар США був стабільним на рівні 1,44325 долара США після коливань між зростанням на 0,5% і падінням на 0,4% у вівторок.

Криптовалюта біткоїн була стабільною на рівні $82 821 після відскоку від чотиримісячного мінімуму на рівні $76 666,98 у вівторок.