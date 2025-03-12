Американські акції знов впали, додавши до найбільшого розпродажу за останні місяці через економічні побоювання

Американські акції впали у вівторок, додавши до найбільшого розпродажу за останні місяці, оскільки інвестори занепокоєні впливом останніх митних загроз на світову економіку.

Торги були волатильними після суперечливих оновлень мит, в той час як прогрес в напрямку припинення вогню між Україною і Росією ненадовго підняв акції.

Індекс S&P 500 впав до 5 528,41 пунктів, що на короткий час ознаменувало падіння на 10% від його рекордного максимуму закриття 19 лютого на позначці 6 144,15 пунктів, що зазвичай називають корекцією ринку. Президент Дональд Трамп заявив, що подвоїть мита, які мають набути чинності за кілька годин, на всю імпортовану канадську продукцію зі сталі та алюмінію до 50%.

Остання митна загроза посилила занепокоєння інвесторів щодо того, що торговельна політика Трампа, яка включає мита проти Канади, Мексики та Китаю, може спровокувати уповільнення економічного зростання або викликати рецесію.

У понеділок індекс S&P 500 зафіксував найзначніше одноденне падіння з 18 грудня, втративши трохи більше 1,3 трильйона доларів ринкової вартості, що на приголомшливі 4 трильйони доларів менше від його нещодавнього піку. Технологічний індекс Nasdaq підтвердив 10%-ву корекцію наприкінці минулого тижня.

Базовий індекс S&P впав більш ніж на 3,4% за останні дві сесії, що є найбільшим падінням з початку серпня.

«Це створює лише занепокоєння і нервозність на ринку, тому ви продовжуватимете отримувати реакцію типу «спочатку стріляй, а потім задавай питання», і це саме те, що ви отримуєте», - сказав Кен Полкарі, головний ринковий стратег SlateStone Wealth в Юпітері, штат Флорида.

Акції отримали певний поштовх після того, як США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною одразу після переговорів у Саудівській Аравії, на яких Київ висловив готовність прийняти пропозицію США про 30-денне припинення вогню в конфлікті з Росією, йдеться у спільній заяві країн.

Додавши позитивного імпульсу, прем'єр-міністр Онтаріо заявив, що погодився призупинити дію 25% надбавки канадської провінції на експорт електроенергії до Мічигану, Нью-Йорку та Міннесоти.

«Ринок шукає щось, що дасть йому надію після останнього тижня або близько того, але ми завжди говоримо, що важко вносити зміни на основі того, що може статися», - сказав Кріс Фашіано, головний ринковий стратег Commonwealth Financial Network в Уолтемі, штат Массачусетс.

«Тож поки ви не побачите ідею, чи це Росія, чи Україна, чи ви не побачите, якими врешті-решт будуть мита, чи якими врешті-решт будуть державні витрати, важко вносити оптові зміни в портфелі».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 478,23 пункту, або 1,14%, до 41 433,48, S&P 500 - на 42,49 пункту, або 0,76%, до 5 572,07, а Nasdaq Composite - на 32,23 пункту, або 0,18%, до 17 436,10.

Глобальні ринки були перевернуті після того, як Трамп спровокував митні кроки проти основних торговельних партнерів, в той час як останні економічні дані вказують на те, що економіка може пом'якшуватися. Показники споживчих цін у середу покажуть, чи є прогрес у боротьбі з інфляцією.

Тим часом, звіт Міністерства праці США показав, що кількість вакансій збільшилася в січні.

Кожен з 11 основних секторів S&P знизився, хоча в технологічному та споживчому секторах, які показали найгірші результати за рік, падіння було найменшим.

Невизначеність з митами також вплинула на споживчі настрої, оскільки керівники компаній все частіше відзначають вплив, який вони можуть мати на майбутні прибутки.

Kohl's спрогнозував більше, ніж очікувалося, падіння річних порівнянних продажів, що призвело до падіння акцій ритейлера на 24,1%.

Dick's Sporting Goods впали на 5,7% після того, як ритейлер спрогнозував гірші річні результати.

Delta Air Lines впали на 7,3% після того, як перевізник вдвічі знизив прогноз прибутку за перший квартал.

American Airlines впали на 8,3% після того, як перевізник спрогнозував більший, ніж очікувалося, збиток у першому кварталі. Слабкість авіакомпаній призвела до падіння транспортного індексу Dow на 3,1%.

Oracle втратив 3,1% після того, як хмарна компанія пропустила квартальні оцінки доходів.

Citi став останнім брокером, який переглянув свою позицію щодо акцій США, знизивши свою рекомендацію до «нейтральної».

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що падають, перевищила кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 1,6 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,1 до 1.

Індекс S&P 500 досяг чотирьох нових 52-тижневих максимумів і 17 нових мінімумів, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 22 нових максимуми і 352 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,01 мільярда акцій, порівняно з 16,56 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.за останні 20 торгових днів.