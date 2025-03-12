В Україні відбулася пілотна видача аграрної ноти

У Реєстрі аграрних нот відбулася пілотна видача аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначається, що першу аграрну ноту видало ТОВ «Агрофірма-Обрій» з Хмельницької області, а її першим власником стало ТОВ «АП Імпорт» Групи компаній «Агропросперіс», виступивши у ролі кредитора.

Рахунок у цінних паперах кредитора обслуговується депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк».

«Запуск аграрних нот є важливим етапом для розвитку та діджиталізації ринків капіталу. Ми доклали максимум зусиль, щоб створити прозору та ефективну систему обігу цього інструменту. Перший випуск підтвердив готовність ринку до змін, але також окреслив аспекти, які необхідно доопрацювати для повної функціональності інструменту», - зазначив голова Нацкомісії Руслан Магомедов.

У НКЦПФР нагадали, що аграрна нота - це неемісійний цінний папір в електронній формі, що існує як обліковий запис у системі депозитарного обліку цінних паперів.

За даними регулятора, процес супроводжувався ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ), який є держателем Реєстру аграрних нот та дозволяє проводити операції з аграрними нотами як на організованому, так і поза організованими ринками капіталу, сприяючи залученню інвесторів в агросектор.

Крім того, супровід надавала експертна команда IFC у межах проєкту «Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу», який впроваджується у партнерстві із Швейцарською конфедерацією.