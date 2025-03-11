Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни

Курс долара США знижується проти євро і фунта стерлінгів, зростає в парі з японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,46%, ширший WSJ Dollar Index - 0,28%.

DXY тримається біля мінімуму за чотири місяці у зв'язку зі зростанням побоювань, що політика президента США Дональда Трампа в торговельній та інших сферах призведе до спаду активності в американській економіці.

Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox минулої неділі відмовився виключити можливість рецесії в США.

"Буде перехідний період, оскільки ми вживаємо дуже масштабних заходів, - сказав він. - Ми плануємо повернути Америці багатство. На це знадобиться деякий час, але думаю, все буде чудово для нас".

Погіршення настроїв на ринку через заяви Трампа про необхідність пройти через болісний період заради довгострокових вигод чинить тиск на долар, що посилюється загальною схильністю інвесторів до відмови від доларових активів, зазначає стратег Pepperstone Майкл Браун.

Пізніше у вівторок міністерство праці США опублікує результати січневого щомісячного опитування (JOLTS), що відображає стан американського ринку праці. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості відкритих вакансій до 7,63 млн з 7,6 млн у грудні.

Браун вважає, що слабкість цих даних може посилити занепокоєння перспективами економіки США.

У середу будуть оприлюднені дані про динаміку споживчих цін у США за лютий. Аналітики очікують, що темпи інфляції в Штатах минулого місяця знизилися до 2,9% із січневих 3%.

Аналітик ING Франческо Песоле зазначає, що долар перебуває під впливом дуже великої кількості негативних чинників, але вважає більш вірогідним зміцнення американської валюти найближчими тижнями.

"З огляду на знервований стан ринку, ми не готові позначити глибину падіння долара раніше виходу ключових даних, - пише Песоле. - Ми, як і раніше, схиляємося до того, що пара євро/долар знижуватиметься, хоча вона, можливо, ще й не досягла піку, оскільки внутрішні ризики в США зберігаються, а фундаментальні показники для євро покращилися".

Пара євро/долар за даними на 15:07 EET у вівторок торгується на рівні $1,0917, з підвищенням на 0,75% від рівня закриття попередньої сесії.

Євро торгується поблизу чотиримісячних максимумів, а з початку березня додав близько 5% на заявах про плани щодо нарощування держвитрат у єврозоні, пише Trading Economics.

Крім того, Європейський центральний банк (ЄЦБ) просигналізував, що його грошово-кредитна політика стає менш обмежувальною, зміцнивши очікування швидкого завершення циклу зниження процентних ставок у єврозоні.

Долар залишатиметься під тиском у короткостроковій перспективі через посилення побоювань уповільнення зростання економіки США на тлі погіршення американських статданих, вважає аналітик RBC Capital Markets Ельза Ліньос.

Вона допускає, що долар може відновити позиції в другому кварталі, коли набудуть чинності відповідні мита, анонсовані Дональдом Трампом.

У RBC очікують, що пара євро/долар підніметься до 1,11 у першому кварталі і повернеться до 1,05 у другому.

Фунт зміцнився на 0,42%, до $1,2932.

Проти єни курс долара виріс на 0,51%, до 148,02 єни.