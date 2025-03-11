Ринки акцій Європи торгуються без єдиної динаміки у вівторок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не демонструють єдиної динаміки у вівторок після падіння напередодні через посилення побоювань з приводу рецесії в США.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:30 EET знизився на 0,05%, до 545,87 пункту.

Британський FTSE 100 опустився на 0,08%. Німецький DAX додав 0,67%, французький CAC 40 - 0,49%, італійський FTSE MIB - 0,14%, іспанський IBEX 35 - 0,11%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що американській економіці доведеться пережити "перехідний період", а раніше міністр фінансів країни Скотт Бессент сигналізував про можливе скорочення державних витрат.

Інвестори вивчають звітність компаній, а також очікують виходу в середу важливого звіту про динаміку споживчих цін у Штатах у лютому.

Тим часом аналітики HSBC поліпшили рекомендацію для європейських акцій одразу на два щаблі, до "вище за ринок" з "нижче за ринок", водночас знизивши рекомендацію для американського фондового ринку до "нейтрального" рівня.

Найбільше зростання в складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій нідерландської фармацевтичної компанії Redcare Pharmacy (+15,3%), німецького виробника медичного обладнання Carl Zeiss Meditec (+8,1%), британського виробника електроприводів Rotork (+7,8%), швейцарської Galenica, яка надає послуги у сфері охорони здоров'я (+5,4%), британського девелопера Bellway (+4,4%).

Ринкова вартість представників європейського ВПК продовжує збільшуватися на очікуваннях нарощування витрат на оборону в Європі. Котирування акцій німецької Rheinmetall додають 3,2%, шведської Saab AB - 3,1%, італійської Leonardo - 1,8%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation - 0,7%, французької Thales - 0,6%.

Папери Volkswagen дорожчають на 2%, незважаючи на значне зниження операційного прибутку компанії та її операційної рентабельності у 2024 році.

Котирування акцій інших автовиробників також підвищуються, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 2,6%, Mercedes-Benz - на 1,6%, Porsche - на 1,3%, Renault - на 0,4%, Stellantis - на 0,3%.

У зниженні лідирує Henkel AG (-9,4%). Німецький виробник споживчих товарів і клеїв збільшив виручку в четвертому кварталі на 2,6%, за підсумками всього 2024 року - менш ніж на 1%. Компанія анонсувала програму зворотного викупу акцій на 1 млрд євро, а також оголосила про підвищення дивідендів на 10%.

Капіталізація швейцарської енергетичної компанії BKW AG зменшується на 9,3%, швейцарського виробника товарів для догляду за шкірою Galderma - на 5,5%, данської біотехнологічної компанії Genmab - на 5,3%, International Consolidated Airlines - на 4,4%.