НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3985 грн/$1

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це він сказав, коли летів до Джидди, Саудівська Аравія.