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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3985 грн/$1
12:35 11.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 11 березня 2025 року.
|Показник
|10.03.2025
|11.03.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2727
|41.3985
|0.3
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 11 березня- 41,2870 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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