Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Все більше банків та фінтех-компаній хочуть мати власні стейблкоїни
12:13 11.03.2025 |
Кілька провідних світових банків і фінтех-компаній активно готуються до запуску своїх стейблкоїнів. Минулого місяця Bank of America оголосив про намір випустити свою власну криптовалюту, приєднавшись до таких відомих платіжних провайдерів, як Standard Chartered, PayPal, Revolut і Stripe. Про це пише Financial Times.
Інтерес компаній до стейблкоїнів зростає на фоні їхнього все більшого визнання серед регуляторів у різних країнах та політики президента США Дональда Трампа.
Стейблкоїни, хоча й зазвичай використовуються для обміну між криптовалютами, набирають популярності на ринках, що розвиваються. Вони стають альтернативою місцевим банкам для платежів, зокрема в торгівлі товарами, сільському господарстві та судноплавстві.
Ці стейблкоїни є різновидом приватної цифрової готівки, яка фактично виступає резервом суверенної валюти, зазвичай доларів США. Платежі в цифрових монетах дозволяють компаніям і споживачам миттєво та дешево отримувати доступ до твердої валюти поза банківською системою.
У світі існує стейблкоїнів на суму близько $210 млрд, з яких приблизно 142 млрд випустила сальвадорська компанія Tether, а 57 млрд - американська Circle, під брендами USDT і USDC відповідно.
SpaceX Ілона Маска використовує їх для репатріації коштів, отриманих від продажу супутників Starlink в Аргентині та Нігерії, а ScaleAI пропонує своїм закордонним підрядникам отримувати зарплату в цифрових токенах.
Обсяги транзакцій минулого місяця зросли до $710 млрд у порівнянні з $521 млрд за аналогічний період минулого року, а кількість унікальних адрес стейблкоїнів зросла до 35 млн, що на 50% більше, ніж за той самий період, згідно з даними Visa.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Найбільша атака дронів на Москву: є загиблий і постраждалі
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
|Віткофф: Зеленський вибачився перед Трампом за сварку
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Голова ОТП Банку про динаміку дропів з уведенням лімітів: раніше це були сотні, зараз - до 10 в день
|Ринки акцій Європи торгуються без єдиної динаміки у вівторок
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3985 грн/$1
|Все більше банків та фінтех-компаній хочуть мати власні стейблкоїни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.03.25
|Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара і побоювань рецесії, що стимулюють попит на активи-прихістки
|Акції в Азії падають, єна зростає на тлі занепокоєння щодо зростання в США
Бізнес
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord
|Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно