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АНАЛІТИКА

Все більше банків та фінтех-компаній хочуть мати власні стейблкоїни

 

Кілька провідних світових банків і фінтех-компаній активно готуються до запуску своїх стейблкоїнів. Минулого місяця Bank of America оголосив про намір випустити свою власну криптовалюту, приєднавшись до таких відомих платіжних провайдерів, як Standard Chartered, PayPal, Revolut і Stripe. Про це пише Financial Times.

Інтерес компаній до стейблкоїнів зростає на фоні їхнього все більшого визнання серед регуляторів у різних країнах та політики президента США Дональда Трампа.

Стейблкоїни, хоча й зазвичай використовуються для обміну між криптовалютами, набирають популярності на ринках, що розвиваються. Вони стають альтернативою місцевим банкам для платежів, зокрема в торгівлі товарами, сільському господарстві та судноплавстві.

Ці стейблкоїни є різновидом приватної цифрової готівки, яка фактично виступає резервом суверенної валюти, зазвичай доларів США. Платежі в цифрових монетах дозволяють компаніям і споживачам миттєво та дешево отримувати доступ до твердої валюти поза банківською системою.

У світі існує стейблкоїнів на суму близько $210 млрд, з яких приблизно 142 млрд випустила сальвадорська компанія Tether, а 57 млрд - американська Circle, під брендами USDT і USDC відповідно.

SpaceX Ілона Маска використовує їх для репатріації коштів, отриманих від продажу супутників Starlink в Аргентині та Нігерії, а ScaleAI пропонує своїм закордонним підрядникам отримувати зарплату в цифрових токенах.

Обсяги транзакцій минулого місяця зросли до $710 млрд у порівнянні з $521 млрд за аналогічний період минулого року, а кількість унікальних адрес стейблкоїнів зросла до 35 млн, що на 50% більше, ніж за той самий період, згідно з даними Visa.

Все більше банків та фінтех-компаній хочуть мати власні стейблкоїни
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin
 

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