Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара і побоювань рецесії, що стимулюють попит на активи-прихістки

Ціни на золото зросли на торгах в Азії у вівторок, оскільки долар ослаб, затримавшись біля чотиримісячного мінімуму на тлі зростаючих побоювань щодо рецесії в США, викликаних торговельною політикою президента Дональда Трампа.

Інвестори з обережністю чекають даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, запланованих на середу. Ці дані можуть вплинути на майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики, особливо на тлі невизначеності з торговельними тарифами.

О 08:36 EET спот-золото подорожчало на 0,4% до 2900,17 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні зросли на 0,2% до 2904,50 доларів за унцію.

Адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові заходи, спрямовані на Китай. Ця політика викликала занепокоєння щодо потенційного економічного уповільнення та зростання інфляції.

В інтерв'ю Fox News минулого тижня президент Трамп утримався від прогнозів щодо того, чи може США зазнати рецесії у 2025 році на тлі ескалації торговельної напруженості.

Опитування Reuters показало, що економічні ризики для Мексики, Канади та США зростають, оскільки бізнес і політики борються з невизначеністю, що виникла внаслідок хаотичного впровадження мит Трампа.

Ймовірність рецесії зростає в усіх трьох країнах, показало опитування.

На тлі цих подій золото продовжувало користуватися підтримкою завдяки попиту на нього як на актив-прихісток.

Індекс долара США впав на 0,2% і коливався біля чотиримісячного мінімуму, що зробило золото привабливим для іноземних інвесторів.

Засідання ФРС заплановано на 18-19 березня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок. Напередодні засідання ринки очікують останнього важливого показника - лютневих даних по індексу споживчих цін, щоб оцінити перспективи ФРС щодо процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали були в основному пригнічені. Ф'ючерси на платину знизилися на 0,3% до $961,20 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,3% до $32,638 за унцію.

Ціни на мідь зросли у вівторок на тлі ослаблення долара США.

Червоний метал також підтримали очікування економічного стимулювання з боку Китаю, оскільки Національні збори народних представників завершили свою щорічну сесію.

Інвестори очікують, що заходи, спрямовані на підтримку економіки, що сповільнюється, потенційно збільшать попит на промислові метали, такі як мідь.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9555,00 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном виконання у квітні - на 0,5% до $4,6685 за фунт.