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За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
09:38 10.03.2025 |
За тиждень з 3 по 7 березня Національний банк України продав на міжбанку 514,02 млн дол, при цьому купив 10 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 3 по 7 березня Нацбанк продав на міжбанку 514,02 млн дол, що на 228,18 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів, що є найбільшою сумою від початку року.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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