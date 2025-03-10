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Акції в Азії торгуються різноспрямовано на тлі занепокоєння щодо мит; акції Китаю знижуються на слабких показниках інфляції
07:20 10.03.2025 |
Акції в Азії торгуються змішано, оскільки інвестори зберігають обережність перед майбутніми митами президента США Дональда Трампа, в той час як китайські ринки знизилися після того, як дані показали, що в країні зберігається дефляційний тиск.
Ф'ючерси на основні фондові індекси США впали в Азії через кілька годин після того, як Волл-стріт закрилася з різким зниженням за тиждень.
Минулого тижня президент Трамп посилив торговельну напруженість, запровадивши 25% мита на канадські та мексиканські товари, а також збільшивши мита на китайські товари до 20%.
Однак пізніше він пом'якшив свою позицію, відтермінувавши мита на чотири тижні на більшість мексиканських і канадських товарів, але залишився твердим у своїй позиції щодо Китаю.
Днем раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі програми «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC заявив, що Трамп залишається непохитним щодо застосування митного тиску на Мексику, Канаду та Китай через їхнє поводження з фентанілом.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,6%, а філіппінський PSEi Composite - на 0,7%.
Японський Nikkei 225 у четвер зріс на 0,7%, а TOPIX - на 0,2%.
Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,3%.
З іншого боку, індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 0,8%, а таїландський індекс SET знизився на 0,2%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 знизились на 0,4%.
Китайський Shanghai Composite впав на 0,6%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,8%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,7%.
Дані, опубліковані в неділю, показали, що дефляційний тиск в Китаї посилився в лютому, оскільки споживчі та виробничі ціни знизилися більше, ніж очікувалося, на тлі слабких споживчих витрат.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) скоротився на 0,7% в річному вимірі, що стало першим зниженням за 13 місяців і перевершило очікування економістів щодо падіння на 0,4%.
Водночас індекс цін виробників (ІЦВ) знизився на 2,2% у річному вимірі, що дещо краще за січневе падіння на 2,3%, але все ще не дотягує до прогнозованого падіння на 2,0%.
Ці дефляційні тенденції з'являються на тлі поточної сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), на якій політики обговорюють стратегії для стимулювання економічного зростання.
Останні дані можуть активізувати дискусії щодо запровадження більш жорстких стимулюючих заходів для протидії інфляції, що слабшає, та підтримки внутрішнього попиту.
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