Індекси Волл-стріт закрилися зростанням після коментарів глави ФРС, але зафіксували великі тижневі втрати





Американські акції завершили торги в п'ятницю зростанням, відновившись після попереднього падіння після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що економіка знаходиться «в хорошому стані», але невизначеність щодо торговельної політики США призвела до найбільшого тижневого падіння на Волл-стріт за останні місяці.

Пауелл сказав, що центральний банк не буде поспішати зі зниженням процентних ставок, і повторив занепокоєння щодо політики президента Дональда Трампа. Минулого тижня ринки сколихнула невизначеність щодо митних рішень Трампа щодо імпортних товарів з Канади, Мексики та Китаю.

Пауелл заявив, що ФРС буде обережно підходити до пом'якшення монетарної політики, додавши, що економіка наразі «продовжує перебувати в хорошому стані».

«Пауелл повторює те, що відчуваємо всі ми: занепокоєння тим, що, хоча корективи, зроблені адміністрацією, цілком можуть спрацювати і поставити країну на кращий фінансовий фундамент, швидкість і стрибкоподібний характер змін ускладнюють прогнозування і планування», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group в Річмонді, штат Вірджинія. «Отже, найкраща дія, коли це відбувається, - це сидіти і чекати».

Акції впали на початку торгів, але після коментарів Пауелла відновилися. Три основні індекси завершили тиждень зниженням, причому на попередній сесії Nasdaq підтвердив падіння на 10% від свого грудневого історичного максимуму.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 222,64 пункти, або на 0,52%, до 42 801,72, S&P 500 - на 31,68 пункти, або на 0,55%, до 5 770,20, а Nasdaq Composite - на 126,97 пункти, або на 0,70%, до 18 196,22.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли комунальні послуги, енергетика, технології та промисловість. Сектори споживчих товарів, фінансів та споживчих товарів першої необхідності зазнали найбільшого падіння.

Індекс S&P 500 завершив тиждень з найбільшим тижневим падінням з вересня. S&P 500 і Nasdaq також зареєстрували зниження третій тиждень поспіль, що є найдовшою смугою втрат з середини липня і початку серпня минулого року.

За тиждень S&P 500 знизився на 3,1%, Nasdaq - на 3,45%, а Dow - на 2,37%. Індекс Russell 2000 Small Cap впав на 3,86%.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в лютому зростання робочих місць в США прискорилося порівняно з попереднім місяцем. Однак тисячі нещодавніх звільнень федеральних службовців не були відображені в даних.

Безробіття зросло до 4,1%, що посилило занепокоєння щодо стійкості економіки. Morgan Stanley і Goldman Sachs знизили свої прогнози зростання економіки.

«Це переляк зростання», - сказав Адам Хеттс, портфельний менеджер Janus Henderson Investors. «Це те, що відчуваєш, коли переходиш від відсутності приземлення до м'якого приземлення, і це неприємно. Це пов'язано з низкою неприємних економічних даних, і основним фактором є зниження споживчих витрат».

У четвер Трамп запропонував чотиритижневу відстрочку на мита, які він ввів на імпорт з Канади і Мексики, що підпадають під дію пакту про вільну торгівлю. США залишаються в стані торгової війни з Китаєм.

Очікується, що взаємні торгові бар'єри та інші мита набудуть чинності протягом наступних тижнів.

Акції Hewlett Packard Enterprise впали на 12% після того, як компанія заявила, що її річний прогноз прибутку постраждає від американських мит. Котирування Costco впали на 6% після того, як рітейлер не дотягнув до прогнозів Уолл-стріт щодо квартального прибутку через зростання витрат на товари. Акції Broadcom виросли на 8,6% після того, як виробник чіпів заспокоїв інвесторів щодо попиту на інфраструктуру штучного інтелекту сильним прогнозом на другий квартал.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,35 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 92 нових максимуми і 136 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 8 нових 52-тижневих максимумів і 13 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 28 нових максимумів і 159 нових мінімумів.

На американських біржах торгувалося близько 16,92 мільярдів акцій, у порівнянні з 20-денним ковзним середнім показником у 16,23 мільярдів акцій.