Ціни на золото залишаються стабільними, налаштовані на тижневе зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа

У п'ятницю на азіатських торгах ціни на золото залишалися стабільними, але були на шляху до тижневого зростання, оскільки долар США затримався біля чотиримісячного мінімуму на тлі невизначеності в торговельній політиці.

Інвестори зберігали обережність напередодні ключового звіту по зайнятості, який повинен бути опублікований сьогодні.

О 06:26 EET cпотове золото перебуває на рівні 2 913,57 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні виросли на 0,1% до 2 920,55 доларів за унцію.

Ціни на золото залишаються підтриманими, оскільки долар США тримається на чотиримісячному мінімумі після того, як досягнув його під час сесії по дорогоцінним металам.

За підсумками тижня жовтий метал подорожчав майже на 2%.

Зниження курсу долара по відношенню до основних валют робить золото, оцінене в доларах, більш привабливим для інвесторів.

Раніше цього тижня президент Трамп посилив торговельну напруженість, запровадивши 25% мита на канадські та мексиканські товари і підвищивши китайські тарифи до 20%.

Проте вже через два дні він пом'якшив свою позицію, відтермінувавши запровадження 25% мит на мексиканські та канадські товари в рамках Угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA) до 2 квітня.

Цей крок, хоча і приніс тимчасове полегшення, додав волатильності та невизначеності на ринку, оскільки ринки залишаються спантеличеними щодо торговельної політики США.

На тлі цих подій золото, яке часто розглядається як актив-прихісток в періоди економічної невизначеності, продовжувало користуватися підтримкою.

Тим часом учасники ринку проявляли обережність перед майбутніми даними по зайнятості в США, які планується опублікувати пізніше в п'ятницю.

Очікується, що цей звіт дасть уявлення про майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, особливо в світлі останніх даних по інфляції, які підтримали «яструбину» позицію ФРС.

Інші дорогоцінні метали були пригнічені. Ф'ючерс на платину не змінився і склав $982,1 за унцію, в той час як ф'ючерс на срібло впав на 0,4% до $33,198 за унцію.

Ціни на мідь впали в п'ятницю після досягнення тритижневого максимуму на попередній сесії.

У своєму нещодавньому зверненні до Конгресу президент Трамп зазначив, що 25% мита на імпорт міді вже діють. Перед цим він підписав указ про початок розслідування щодо того, чи загрожує імпорт міді національній безпеці, що може призвести до запровадження таких тарифів.

Негативного настрою додали дані, опубліковані в п'ятницю, які показали, що китайський експорт та імпорт виявилися слабшими, ніж очікувалося, за перші два місяці 2025 року.

У зв'язку з тим, що в Китаї триває щорічне засідання парламенту, інвестори очікують потенційних політичних заходів, спрямованих на стимулювання інфраструктури та виробництва, ключових секторів попиту на мідь.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,7% до $9 639,25 за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні були трохи вищими - $4,7875 за фунт.