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АНАЛІТИКА

НБУ пояснив падіння попиту на валюту

09:17 07.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

У лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно з січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2025 року).

"Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ з посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку", - йдеться в огляді.

У результаті інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти в лютому знизилися і становили 3,1 млрд доларів.

 

За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився у лютому, а різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 0,7%.

 

Ситуація на ринку в лютому

Нагадаємо, Національний банк України в лютому 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,058 млрд доларів. Це на 18% менше, ніж у січні року. З початку року НБУ продав на міжбанку 6,808 млрд доларів.

За лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. Долар дешевшає вже другий місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень. При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.

Статистика НБУ свідчить, що в лютому українці різко скоротили купівлю доларів у банках.

Населення України в лютому 2025 року купило 958 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Загалом від початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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