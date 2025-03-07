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АНАЛІТИКА

Акції в Азії падають, відображаючи втрати Волл-стріт; ринки засвоюють затримку мит Трампа

08:18 07.03.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю слідом за падінням Волл-стріт, оскільки невизначеність інвесторів щодо торговельної політики США посилилася після того, як президент Дональд Трамп відклав 25%-ві мита на більшість мексиканських і канадських товарів всього через два дні після їх запровадження.

Основні фондові індекси США різко знизилися в четвер через мінливу митну політику президента Дональда Трампа.

У вівторок цього тижня президент Трамп посилив торговельну напруженість, запровадивши 25% мита на канадські та мексиканські товари, а також збільшивши збори на китайські товари до 20%.

Однак пізніше він пом'якшив свою позицію, відтермінувавши 25% мита на імпорт автомобілів з Мексики та Канади, запропонувавши тимчасове полегшення для світових ринків.

У четвер Трамп оголосив про тимчасове звільнення для товарів, що імпортуються з Канади та Мексики в рамках Угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), відтермінувавши запровадження 25% тарифу до 2 квітня.

Початкове запровадження мит вже розхитало світові ринки, а подальше відтермінування додало волатильності, залишивши інвесторів невпевненими щодо майбутніх торговельних відносин та економічної політики.

Японський Nikkei 225 впав на 2,1% у п'ятницю, а TOPIX знизився на 1,2%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 1,6%.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,2% після того, як напередодні підскочив на 3,2%.

Китайський Shanghai Composite знизився на 0,1%, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 втратив 0,3%.

Південнокорейський KOSPI знизився на 0,4%, а індійський Nifty 50 Futures виріс на 0,2%.

Національні збори народних представників Китаю завершиться у вівторок. Дані по інфляції споживчих цін і цін виробників за лютий заплановані на неділю, 9 березня.

Дані по інфляції споживчих цін в Індії за лютий також будуть опубліковані наступного тижня.

У вівторок запланована публікація переглянутих даних по валовому внутрішньому продукту (ВВП) Японії за четвертий квартал.

«ВВП у четвертому кварталі, ймовірно, буде дещо переглянутий у бік зниження з 0,7% з урахуванням сезонних коливань до 0,5%, оскільки капітальні витрати виявилися слабшими, ніж очікувалося», - зазначають аналітики ING у своїй записці.
За матеріалами: investing.com
 

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