Долар США опирається біля 4-місячного мінімуму на тлі занепокоєння щодо зростання

У п'ятницю долар США впав до чотиримісячного мінімуму, оскільки мінлива митна політика посилює невизначеність і занепокоєння щодо перспектив зростання найбільшої економіки світу, змушуючи інвесторів чекати на дані по зайнятості, які мають вийти сьогодні.

Чергове відтермінування мит для Мексики та Канади, оголошене президентом США Дональдом Трампом у четвер, не принесло значного полегшення, утримуючи єну в безпечній гавані недалеко від найсильнішого рівня проти долара США з початку жовтня.

На початку торгів долар впав по відношенню до швейцарського франка до тримісячного мінімуму в 0,8820 франка.

Долар також дещо втратив позиції по відношенню до канадського долара та мексиканського песо після цієї заяви.

Відстрочка закінчується 2 квітня, коли Трамп заявив, що запровадить відповідні мита для всіх торгових партнерів США.

«Ознаки того, що винятковість США йде на спад, продовжують посилюватися», і долар "впав у немилість" на тлі невизначеності, причому передбачуваного інфляційного впливу мит вже недостатньо для його підтримки, - сказав Кіран Вільямс, глава Asia FX в InTouch Capital Markets.

У п'ятницю основна увага буде прикута до даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, оскільки учасники ринку оцінюють, чи рухаються Сполучені Штати до уповільнення темпів зростання.

«Напередодні опитування NFP дані схиляються до більш м'якого результату. Якщо це підтвердиться, це може ще більше налякати ринки», - сказав Вільямс.

На тлі скорочення федеральних робочих місць, США, ймовірно, додали 160 000 робочих місць в лютому в порівнянні з 143 000 в січні, в той час як рівень безробіття, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 4,0%, прогнозують економісти в опитуванні Reuters.

У четвер міжнародна кадрова компанія Challenger, Gray & Christmas заявила, що відстежила 62 242 скорочення робочих місць, оголошених федеральним урядом у лютому з 17 різних відомств. Заплановані скорочення зросли до 172 017 у лютому, що частково відображає скорочення у федеральному уряді - цифри, яких не було з часів останніх двох рецесій, зазначає Challenger.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зможе прокоментувати звіт про зайнятість під час свого виступу щодо економічних перспектив. Наразі ринки мають близько 77 базисних пунктів зниження процентних ставок центрального банку до кінця року.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних конкурентів, впав на 0,05% до 104,15.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0790 після зміцнення до найвищого рівня за останні чотири місяці на попередній сесії, чому сприяло зростання прибутковості європейських облігацій на тлі пропозиції Німеччини щодо масштабних витрат і підвищення Європейським центральним банком прогнозу інфляції на найближчу перспективу.

Валюта єврозони досягла найбільшого тижневого приросту з березня 2009 року, зміцнившись на 4% за тиждень.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,28845.

По відношенню до японської валюти долар востаннє знизився на 0,09% до 147,86 ієни. Найбільша парасолькова група профспілок Японії бачить, що її члени вимагають найбільшого підвищення заробітної плати за останні 30 років, пропонуючи підвищити її більш ніж на 6%, повідомила група в четвер, підтримуючи бети на те, що Банк Японії підвищить відсоткові ставки.

У той же час, чутливий до ризиків австралійський долар майже не змінився і склав $0,63291 після зростання до $0,6364 в четвер, що є найвищим показником з 24 лютого.

Що стосується криптовалют, то біткоїн знизився на 4,61% до $85 354,63.

Криптовалютний цар Білого дому Девід Сакс оголосив у своєму пості на X, що Трамп підписав у четвер указ про створення стратегічного біткоїн-резерву, капіталізованого біткоїнами, отриманими в результаті кримінальних або цивільних проваджень з конфіскації активів.